"То, что обещают – ложь": премьер Албании сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Албания продолжает считаться одним из наиболее перспективных кандидатов на вступление в Европейский союз. Премьер-министр страны Эди Рама рассказал о реформах по борьбе с коррупцией, а также высказал мнение о создании центров депортации на территории Албании и необходимости изменений внутри самого Евросоюза.

Отдельное внимание глава албанского правительства уделил перспективам евроинтеграции Украины. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

Критика обещаний Брюсселя и реальность для Украины

Глава албанского правительства призвал Брюссель к честности в отношениях с Киевом. Рама выразил скептицизм относительно текущего формата переговоров с Украиной, назвав звучащие в адрес Киева обещания нереалистичными.

"ЕС должен требовать от нас еще больше работы. Но мы хотим быть частью этого процесса. Посмотрите на Украину. То, что им обещают, – ложь. Их никогда не примут через обычный процесс вступления, со всеми критериями. Все это знают", – заявил премьер-министр Албании.

Призыв к изменению подхода к интеграции

По мнению албанского премьера, Европейскому союзу необходимо пересмотреть традиционные бюрократические процедуры в отношении стран, находящихся в особых условиях.

Рама подчеркнул, что наиболее реалистичным и справедливым шагом в сложившейся ситуации было бы пригласить Украину за стол переговоров уже сейчас и предоставить ей полноправное членство в ЕС на основе реальных заслуг страны, избегая затягивания стандартных процедур.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз уже 13 октября может сделать новый шаг в процессе собственного расширения и открыть Украине новые переговорные кластеры для вступления нашей страны в ЕС. Также новые кластеры могут быть открыты для Молдовы.