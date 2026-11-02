Такер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дни

Соединенные Штаты могут уже в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. Его возможной целью станет гора Пикекс в центральной части страны: израильская разведка считает, что там иранские власти возобновили программу по обогащению ядерного топлива.

Об этом сценарии американский консервативный блогер и подкастер Такер Карлсон написал в соцсети X. Он связывает возможность такой атаки с давлением, которое на администрацию президента США Дональда Трампа оказывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Карлсон утверждает, что ни одно обычное оружие из американского арсенала не способно пробить 300 футов сплошного гранита, чтобы уничтожить туннели, где, как считается, происходит обогащение. Поэтому единственным военным вариантом он называет ядерный удар.

Нетаньяху активно добивается такого решения, утверждает блогер. Один из осведомленных наблюдателей, на которого ссылается Карлсон, заявил, что израильский премьер звонит Трампу по этому поводу каждый день.

Эту настойчивость американский блогер объясняет внутриполитической ситуацией в Израиле. После результатов выборов на прошлой неделе Нетаньягу, как утверждает журналист, не сможет сформировать правительство без прямого вмешательства американского президента и договоренности с другими партиями, которая обеспечила бы ему 61 место в Кнессете.

Публикация Карлсона в соцсети X. Источник: Скриншот

Без такой поддержки израильский премьер потеряет должность, а впоследствии может оказаться под следствием и даже в тюрьме, считает Карлсон. В то же время Нетаньягу оказывает максимальное давление на своих ближайших союзников в администрации США – министра обороны Пита Хегсета и командующего Центральным командованием США Брэда Купера.

По словам Карлсона, Хегсет и Купер выступают против дипломатического урегулирования конфликта и настаивают на возобновлении масштабных боевых действий. Позицию Нетаньягу, как утверждает блогер, также разделяют госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и лидеры Демократической партии.

Карлсон также заявил, что во время недавней встречи, посвященной этому вопросу, бывший президент США Барак Обама выступил против мирного соглашения с Ираном, которое сейчас разрабатывают в Дохе.

В то же время другие давние союзники Вашингтона на Ближнем Востоке, по словам блогера, опасаются нового витка войны. Он утверждает, что 27 сентября Нетаньягу тайно посетил Абу-Даби, пытаясь заручиться поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов в продвижении окончательного удара по Ирану. Однако Эмираты отказались присоединяться к этой инициативе.

Возможную эскалацию конфликта Карлсон связал и с рисками для мировой экономики. По его оценке, после восьми месяцев боевых действий экономики стран Персидского залива находятся на грани серьезных потрясений. Под угрозой оказались также мировые рынки энергоносителей и удобрений, которые не смогут быстро восстановиться.

Блогер напомнил, что в мире насчитывается около 850 супертанкеров, перевозящих нефть от производителей в другие страны. Только в октябре 11 таких судов получили серьезные повреждения в Ормузском проливе. Карлсон предупредил, что при таких темпах миру грозит глобальная экономическая депрессия.

Он также заявил, что ядерный удар может еще больше усугубить кризис. По его предположению, радиоактивные осадки в результате наземного ядерного взрыва на горе Пикекс способны загрязнить Персидский залив и отравить источники воды, от которых зависят около 100 миллионов человек.

Карлсон также предостерег от глобальных последствий применения ядерного оружия. Он напомнил, что США остаются единственным государством, применявшим его во время войны. По мнению блогера, новый американский ядерный удар – на этот раз по Ирану – создал бы опасный прецедент.

Карлсон утверждает, что Россия уже сообщила как минимум двум другим правительствам: применение США ядерного оружия против Ирана развяжет Москве руки для ядерного удара по Украине. Такой шаг, по его оценке, может побудить к аналогичным действиям и другие ядерные державы: Индию и Пакистан – друг против друга, а Северную Корею – против Сеула.

Блогер также предположил, что первое применение ядерного оружия может неизбежно привести к Третьей мировой войне, которая будет короткой и повлечет катастрофические последствия.

Кроме того, Карлсон заявил, что с февраля администрация Трампа якобы непублично пересмотрела ядерную доктрину США, чтобы упростить принятие решения о первом применении так называемого "тактического ядерного оружия". Он добавил, что в Вашингтоне представители обеих партий, похоже, не проявляют беспокойства из-за таких изменений.

По утверждению Карлсона, люди, внимательно следящие за ситуацией, считают, что Трамп может принять решение о применении ядерного оружия уже к следующим выходным – 7 ноября. Сейчас американский президент колеблется и прислушивается к вице-президенту Джей Ди Вэнсу и своему спецпосланнику и другу Стиву Уиткоффу. Оба убеждены, что с Ираном еще можно договориться.

Карлсон признал, что переговоры с Тегераном будут непростыми. Он отметил, что договариваться с иранскими властями сложно при любых обстоятельствах, а после убийства аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи в феврале отдельные представители иранского руководства стали еще радикальнее.

По словам блогера, десятилетия изоляции также повлияли на то, как иранские лидеры воспринимают западную политику. Даже умеренные представители власти, как утверждает Карлсон, не всегда понимают, как принимают решения на Западе. В частности, в Тегеране якобы распространено убеждение, что правительство США контролирует Израиль.

В то же время люди, общавшиеся непосредственно с теми, кто принимает решения в Иране, сообщают об общем понимании: новая война не принесет пользы ни одной из сторон, поэтому стоит попытаться заключить соглашение.

В конце поста Карлсон призвал мировую общественность не молчать. Он предупредил, что если Нетаньягу убедит Трампа нанести ядерный удар на следующей неделе, могут погибнуть сотни миллионов человек, в том числе дети.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп может согласиться на масштабную военную операцию против Ирана, если республиканцы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах.

Также США предупредили страны Персидского залива о вероятном возобновлении боевых действий против Ирана. В то же время Тегеран получил через Катар новое предложение об урегулировании конфликта с США и Израилем, однако отверг его условия как неприемлемые.