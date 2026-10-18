"Да кому мы нужны?" Названы два города в Латвии и Эстонии, на которые мог положить глаз Путин

Страны Балтии уже долгое время называют следующими потенциальными целями российской агрессии. Более того, в Эстонии и Латвии путинский режим уже мог определиться с конкретными целями нападения.

Речь идет, в частности, о Даугавпилсе (Латвия) и Нарве (Эстония), как о потенциальных "новых Донецке и Луганске". Об этом говорится в сюжете белорусского "Еврорадио".

Поводы для тревоги

Местные жители в большинстве не верят в возможное нападение России, а эксперты называют этот нарратив частью пропаганды. Недавно латвийские медиа сообщили, что вооруженная группа из Беларуси пыталась проникнуть в Латвию вместе с мигрантами. Сопровождающие вели себя необычно агрессивно.

В Эстонии пограничники говорят о постоянных провокациях низкого уровня на границе, но считают ситуацию стабильной. Весной 2026 года в соцсетях появились аккаунты, призывавшие создать "Нарвскую народную республику".

Потенциальная угроза для Даугавпилса

Город находится меньше чем в 40 км от Беларуси. Около 90% жителей говорят на русском языке, это самый пожилой и один из самых бедных городов Латвии. Многие уверены, что нападать на него незачем, и советуют "спросить в Риге".

"Бедный, нищий город. Та кому мы нужны", – говорит пожилая женщина.

Часть людей все же закупает консервы. Редактор независимого издания "Чайка" Инна Плавока считает угрозу реальной. Она предупреждает, что после гибридных атак могут последовать ракеты и дроны, и сама запасается кормом для животных и бензином. Местных жителей тревожит и возвращение нарративов о "притесненных русскоязычных", знакомых по оккупированным территориям Украины.

Местный общественный деятель Айварс Брокс уверен, что около половины жителей региона нелояльны Латвии. Он обвиняет городскую власть в нагнетании противопоставления, которое напоминает ему риторику "ДНР" и "ЛНР".

Нарваграница по реке

В Нарве живет около 50 тысяч человек. Говорит на русском языке абсолютное большинство, а эстонское гражданство есть примерно у половины. Через реку лежит российский Ивангород, и жители по-прежнему ловят российские каналы и следят за соцсетями.

Местные рыбаки называют разговоры о нападении "нагнетанием". Журналистка Евгения Парв признается, что ей неспокойно, и не знает, все ли нарвитяне стали бы защищать город. Она связывает пророссийские настроения с обидой на государство, а не с желанием жить в России. Лидером в этом вопросе называет скорее старшее поколение: молодежь, по ее словам, настроена проевропейски.

Переселенка из Донецка Анастасия видит в Нарве сходство с родным городом, но отмечает разницу. В Донецке до 2014 года, по ее словам, не ждали России, а в Нарве многие ждут "иллюзорную родину".

Что говорят в Эстонии

По данным опроса Turu-uuringute, 65% жителей Эстонии считают нападение России в ближайшее время маловероятным, а 27% вероятным. Среди эстонцев вероятным его называют 35%, среди неэстонцев лишь 9%.

Представитель добровольческой организации "Кайтселийта" Ниэме Брус называет вопрос "Нарва следующая?" частью российской пропаганды и напоминает, что Эстония входит в НАТО и ЕС. В добровольческой организации около 30 тысяч человек, но вступить в нее могут только граждане Эстонии.

Жители обоих городов в основном не ждут вторжения, но многие на всякий случай запасаются продуктами и собирают "тревожные чемоданчики". Журналисты видят главные риски в информационном влиянии России, бедности, языковых и гражданских барьерах и разрыве между регионами и столицами.

Россия может напасть на страны Балтии. Источник: Google maps

Как ранее писал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин и его окружение регулярно отрицают намерения России напасть на Европу – и параллельно угрожают ядерным оружием. Все это является частью системной кампании РФ по запугиванию европейских стран с целью подорвать поддержку Украины. Впрочем, по данным Службы внешней разведки, Москва рассматривает возможность вооруженного противостояния с Европой как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждал, что российские гибридные действия против европейских стран приобретают все большие масштабы и могут привести к человеческим жертвам. НАТО должно быть готово к такому развитию событий.