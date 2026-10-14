"Ситуация очень напоминает 80-е годы": Вадефуль заявил, что Россия проиграет в долгосрочной перспективе. Видео

Руководство страны-агрессора России не только считает, что победит в войне в Украине, но и имеет планы вторжения в другие европейские государства. Однако в долгосрочной перспективе РФ непременно проиграет – несмотря на все намерения и желания Кремля. Дело в том, что, несмотря на свои размеры и возможности, экономически Россия слишком слаба.

Так считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Во время Warsaw Security Forum он предположил, что РФ может попытаться вторгнуться даже в ФРГ, государство, входящее в блок НАТО. Однако никаких возможностей для агрессоров немец не видит, поскольку "ситуация напоминает 80-е годы".

Что сказал Вадефуль

"Россия действительно намерена господствовать над нами, но ей не хватает экономической мощи, чтобы это осуществить, чтобы одержать верх. У них нет экономической мощи. Ситуация очень напоминает 80-е годы прошлого века", – сказал глава МИД ФРГ во время Варшавского форума безопасности.

Более того, помимо экономической составляющей, россиянам "не хватает ценностей и политической стабильности, которые для этого необходимы", убежден Йоханн Вадефуль.

Он признал, что сейчас наряду с Украиной другие европейские государства "также подвергаются атакам".

"Это, безусловно, так. Но в долгосрочной перспективе наши ценности, наша система демократии и верховенства права более стабильны, чем этот режим", – подчеркнул глава МИД ФРГ.

Украина и Германия

Как сообщал OBOZ.UA, когда в начале месяца в Киев прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ за поддержку, отметив, что именно немцы "последовательно демонстрируют лидерство в защите жизней украинцев от российских ударов".

Отдельно отмечалось, что Украина и Германия готовят решения, которые "предоставят больше возможностей для защиты Украины и всей Европы".