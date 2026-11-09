Сирия готовится отправить бойцов в Саудовскую Аравию для борьбы с хуситами – AP

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Саудовскую Аравию готовится отправка бойцов из Сирии. Такое решение было принято Дамаском на фоне обострения боев в Йемене.

Отмечается, что войска планируют разместить у йеменской границы, чтобы при необходимости помочь Эр-Рияду в борьбе с хуситами. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press. Журналисты ссылаются на свои источники в сирийском правительстве.

Издание напоминает, что еще летом в Йемене усилились бои между хуситами, которых поддерживает Иран, и правительственными силами при поддержке Саудовской Аравии. Хуситы также наносили удары непосредственно по королевству. Эти атаки привели к гибели людей. Противостояние стало новым фронтом региональной войны, начавшейся в феврале 2026 года после ударов США и Израиля по Ирану. Сирия до сих пор оставалась в стороне, хотя после продолжительной гражданской войны у нее есть бойцы с боевым опытом.

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У Саудовской Аравии есть американские истребители и системы GGJ, однако в предыдущих боях ей не удалось победить хуситов. Другие союзники королевства неохотно соглашаются привлекать к противостоянию сухопутные войска. Дамаск, со своей стороны, рассчитывает на поддержку Эр-Рияда. Во время гражданской войны саудовские власти финансировали сирийских повстанцев, а позднее пообещали помочь с послевоенным восстановлением страны.

По словам одного из сирийских чиновников, первую группу примерно из 600 спецназовцев ожидают в Саудовской Аравии в течение ближайшей недели. Эр-Рияд настоял на том, чтобы в подразделение вошли только граждане Сирии. Во время гражданской войны в страну прибывали иностранные бойцы, вступавшие в различные повстанческие группировки. Сирийская делегация во главе с командиром 82-й дивизии Халедом Хаттабом недавно провела 2 недели в королевстве.

36 представителей сирийских вооруженных сил посетили командный пункт в Джидде. Там работают представители Саудовской Аравии и Йемена. Сирийскую делегацию ознакомили с различными участками фронта и районами боевых действий. Дамаск уже отправил в королевство небольшую группу советников, которые помогали обучать йеменских военных на территории Саудовской Аравии.

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что дипломат, имя которого не обнародовали, опроверг сообщения об отправке сирийских войск в Йемен. По его словам, соглашение с Саудовской Аравией сосредоточено на военной подготовке и развитии оборонных возможностей. Сирийские чиновники публично подтвердили, что страна обсуждает возможность присоединения к совместному оборонному соглашению Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

Напомним, что в конце октября 2026 года йеменские хуситы осуществили воздушные атаки по ряду объектов в Саудовской Аравии. Пострадало, в частности, здание Министерства обороны. В результате атаки погибли четверо человек, еще восемь получили ранения.

Как ранее писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты сокращают присутствие своих войск на базах на Ближнем Востоке. Тем временем Государственный департамент отдал приказ о дальнейшем сокращении персонала в нескольких дипломатических представительствах в регионе.