Блог | Мир устал от правды? Почему Украина рискует вновь оказаться "виновной"

Итак, украинцы:

– выкопали Черное море,

– колонизировали Африку,

– передали ядерную бомбу Северной Корее,

– вероломно напали на россию.

По этому поводу можно нарисовать немало мемов, но давайте поговорим серьезно.

В современном мире постправды кому-то что-то доказать невозможно: у каждого своя правда. Чтобы стать страной-изгоем, возможны два пути:

1. Все тебя боятся, но не так уж сильно, поэтому лучше держаться от тебя подальше.

2. Все очень сильно боятся твоего врага, поэтому лучше поддержать его против тебя.

У Украины были все шансы проиграть информационную войну с россией в 2014 и в 2022 годах. Могло случиться так, что мир обвинил бы нас в сбивании самолета и в постановочных кадрах из Бучи. Не потому, что это правда. А потому, что так безопаснее. Подавляющая часть мира до сих пор обвиняет Грузию в войне 2008 года. Израиль полностью проиграл информационную войну после атаки 7 октября еще до того, как израильская армия вошла в Газу.

Благодаря усилиям сотен журналистов, дипломатов, общественных активистов в 2014 и 2022 годах удалось склонить мир на нашу сторону. Хотя и до сих пор не до конца.

Сейчас мы приближаемся к опасной точке, когда многим странам мира выгоднее признать, что во всем всегда была виновата Украина.

Это означает, что нам пора переосмыслить свои стратегии внешних коммуникаций. Все, что мы делали раньше, может не сработать.

И еще нужно собрать ресурсы. Назначить отсутствующих послов. Собрать все возможные негосударственные организации. Активизировать сети украинских сообществ по всему миру. Мобилизовать наших друзей во всех странах. И пересмотреть наши отношения с теми, кем раньше пренебрегали.