Американский шпионский спутник USA 32, также известный как Farrah III, который находился на низкой околоземной орбите "со времен холодной войны", внезапно взорвался на высоте около 775 километров над поверхностью Земли. Учитывая скорость спутника, обломки, образовавшиеся после взрыва, вероятно, рассеялись "гигантским кольцом" вокруг нашей планеты.

В подразделении наблюдений Космических сил США Space-Track отметили, что это произошло еще 13 сентября. Что именно случилось со спутником, не уточняется – специалисты Космических сил США отмечают, что"произошла внезапная фрагментация".

Фактически это означает, что космический аппарат взорвался, уверяют в Spaceweather. Что именно вызвало этот взрыв и сколько обломков образовалось, по состоянию на 29 сентября, остается неизвестным.

Повідомлення Космічних сил США Источник: Space-Track

О чем речь

Национальное разведывательное управление США запустило USA 32 в 1988 году. Аппарат занимался "перехватом" трансляций советских радио- и радиолокационных сигналов из космоса. При этом информацию о назначении шпиона Farrah III полностью рассекретили только в этом году.

Спутник цилиндрической формы (который в Spaceweather сравнили с "банкой консервированного тунца"), вероятно, перестал работать много лет назад. Из-за пребывания "десятилетиями в условиях низкой околоземной орбиты" в аппарате"разорвался либо герметичный бак, либо элемент батареи", предполагают специалисты.

Зовнішній вигляд Farrah III Источник: Spaceweather

Другая возможная версия – столкновение с каким-либо небольшим космическим телом, движущимся с большой скоростью.

Почему это важно

В Spaceweather предполагают, что обломки спутника рассыпались "гигантским кольцом" вокруг нашей планеты. В районе, где развалился USA 32, находятся по меньшей мере 200 других спутников. Причем там также есть обломки после столкновения американского и российского спутников в 2009 году.

На низкой околоземной орбите, среди прочих малых и средних аппаратов, находятся крупные МКС и китайская станция "Тяньгун". Хотя они находятся немного ниже высоты, на которой произошла "фрагментация" шпионского спутника, обломки со временем могут изменять орбиты под действием гравитации и атмосферного сопротивления.

То есть со временем обломки USA 32 будут представлять угрозу для всех без исключения аппаратов на орбите Земли.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать противоспутниковую систему "Нудоль", которую Москва планирует использовать именно для поражения низкоорбитальных спутников. Несмотря на западные санкции, российский оборонно-промышленный комплекс привлекает импортные материалы и компоненты, необходимые для производства этого оружия.