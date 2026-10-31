Столб пепла поднялся на 3 км: на Филиппинах проснулся вулкан Майон. Видео

В филиппинской провинции Албай проснулся и уже вторые сутки подряд "работает" известный вулкан Майон. Пока вулканическая активность ограничивается выбросами пепла. Однако власти провинции уже временно запретили все туристические маршруты к вулкану, а исследователи также призвали эвакуировать шестикилометровую опасную зону.

Первое эксплозивное извержение произошло 30 октября, длилось шесть минут, а его пепловый столб достиг около трех километров над вершиной. 31 октября Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии PHIVOLCS сообщил о новом выбросе пепла из Майона – на этот раз столб поднялся примерно на 200 метров над кратером и сместился на запад-юго-запад.

Так или иначе, в PHIVOLCS свою предварительную оценку уровня опасности, сделанную 30 октября, пересмотрели и повысили со второго до третьего. Ограничивая доступ туристов к вулкану, власти руководствовались именно предыдущим бюллетенем ученых; очевидно, они прислушаются и к новому предупреждению исследователей, и из опасной зоны эвакуируют всех людей.

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Источник: PHIVOLCS

Ученые предупреждают – несмотря на хорошую погоду сейчас, дождь вскоре "способен привести в движение вулканические отложения".

Главной угрозой в PHIVOLCS на этот раз называют лахары – селевые потоки из воды, грязи и камней. Извержения магмы пока не ожидается.

Что известно о вулкане Майон

Майон – вулкан на Филиппинах высотой 2462 м, находится в регионе Бикол на юго-востоке главного острова Лусон, недалеко от города Легаспи, на территории национального парка Майон-Вулкан, в котором развит туризм.

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Источник: PHIVOLCS

Этот вулкан расположен на границе между континентальной Евразийской и Филиппинской тектоническими плитами, поэтому неудивительно, что из всех вулканов острова Майон является самым активным. Вулкан имеет почти идеальную конусообразную форму, его основание длиной 130 км. Сложен преимущественно андезитовыми лавами.

Опасные извержения

За последние 400 лет Майон извергался более 50 раз. Самое катастрофическое извержение произошло в 1814 году, в результате чего поток лавы полностью уничтожил город Сагсава и унес жизни более 1200 человек.

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Источник: PHIVOLCS

Извержение 1993 года унесло жизни 79 человек.

Активность вулкана фиксировалась в 2006 и 2009 годах, когда Майон снова начинал дымить, а лава вытекала в ходе так называемого "тихого извержения". Благодаря своевременной эвакуации тогда обошлось без жертв. Но во время аналогичного извержения 2013 года погибли четверо немецких альпинистов и сопровождавший их гид.

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Источник: PHIVOLCS

Длительное извержение Майона началось в январе 2018 и длилось чуть больше года. А в 2026 первую активность вулкана зафиксировали также в январе. Однако мощное извержение произошло только в мае – несколько городов в центральной провинции Албай накрыло толстым слоем пепла, над столицей страны Манилой ограничили полеты авиации, власти пришлось экстренно эвакуировать тысячи людей из шестикилометровой зоны риска вокруг вулкана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Индонезии, возле вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе возникли два новых небольших участка суши. Кроме того, примерно на 33 гектара увеличилась площадь самого вулканического острова. Это произошло именно после активности Анак-Кракатау, пик которой пришелся на сентябрь этого года.