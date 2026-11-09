"Следят за тем, что мы делаем": военное присутствие России в Балтийском море достигло пика – ВМС Финляндии

Россия, вероятно, достигла предела своих возможностей по наращиванию военного присутствия в Балтийском море в мирное время. В то же время ситуация в регионе остается напряженной, но стабильной, а страны НАТО продолжают усиливать наблюдение за российскими кораблями и судами так называемого теневого флота.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Финляндии контр-адмирал Туомас Тийликайен в разговоре с Sky News. По его словам, российский флот внимательно следит за действиями НАТО, поэтому союзники также должны постоянно контролировать активность России в регионе.

Россия следит за действиями НАТО в Балтийском море

"Они следят за тем, что делаем мы, что делает НАТО. И, очевидно, мы должны следить за ними и поддерживать за их деятельностью пристальный контроль", – подчеркнул Тийликайнен.

В то же время финский контр-адмирал подчеркнул, что, несмотря на напряженность, ситуация на море остается стабильной. По его словам, сейчас нет необходимости в дальнейшей эскалации – напротив, сторонам следует стремиться к снижению напряженности.

Тийликайнен назвал две возможные причины такой ситуации. Во-первых, Россия может не видеть непосредственной необходимости увеличивать свое присутствие или уровень боевой готовности в Балтийском регионе. Во-вторых, Москва, вероятно, уже достигла предела своих возможностей по развертыванию сил в мирное время.

НАТО усилило патрулирование из-за угроз со стороны России

В январе прошлого года союзники по НАТО начали морскую миссию Baltic Sentry. Ее цель – усилить наблюдение за Балтийским морем с помощью кораблей и авиации после серии предполагаемых диверсий на подводных кабелях и линиях электропередачи.

Главными подозреваемыми в таких инцидентах становились суда российского теневого флота. В частности, на прошлой неделе финский суд осудил капитана и еще одного члена экипажа грузового судна за диверсию: в декабре 2025 года корабль повредил два подводных телекоммуникационных кабеля, соединяющих Финляндию и Эстонию. По сообщениям, капитан судна является гражданином России.

Тийликайнен отметил, что после этого инцидента новых атак на подводную инфраструктуру Финляндии не было. В то же время Россию также подозревают в слежке за подводными объектами стран НАТО в Европе, в частности вблизи британских вод, чтобы выявлять потенциальные уязвимости.

По оценке представителя НАТО, в Балтийском море обычно находятся как минимум три корабля Альянса на каждое российское военное судно. Сейчас это соотношение, по его словам, составляет примерно четыре к одному.

Российский флот сталкивается с проблемами боеготовности

Страны НАТО также начали останавливать и проверять отдельные суда теневого флота. По оценкам, только в этом году в разных частях Европы произошло как минимум 13 таких операций.

В ответ Россия усилила морское патрулирование, в частности для защиты судов теневого флота. Однако, как отметил представитель НАТО, это создает дополнительную нагрузку на российские корабли, многие из которых уже устарели, а также на их экипажи.

За последние шесть месяцев интенсивность российского патрулирования начала снижаться из-за проблем с техническим обслуживанием и боеготовностью кораблей. Командующий ВМС Финляндии также считает, что патрулирование НАТО и публичное разоблачение деятельности теневого флота дают результат.

"Скорее всего, сдерживание сработало. Возможно, этот метод уже сыграл свою роль, и нет необходимости в эскалации, поскольку мы продемонстрировали, что способны противостоять этим угрозам", – сказал он.

В ВМС Финляндии назвали главную угрозу в Балтийском море

Несмотря на военную напряженность, Тийликайнен считает наибольшей опасностью в регионе не боевые корабли, а старые танкеры и непрофессиональные экипажи судов теневого флота.

По его словам, авария с участием такого судна может вызвать масштабную экологическую катастрофу. В частности, танкер может сесть на мель и привести к утечке нефтепродуктов.

Тем временем в рамках миссии Baltic Sentry к операциям по наблюдению присоединились американские морские пехотинцы. Небольшая группа военнослужащих США в течение нескольких недель проводила разведывательные мероприятия на отдаленном финском острове Уте.

Напомним, Россия продолжает усиливать свое военное присутствие в Балтийском море. Москва направила в регион ракетный фрегат "Адмирал Касатонов", а ранее перебросила большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". На фоне этих действий Кремль также угрожал европейским странам ответом на проверки судов российского теневого флота.

Как писал OBOZ.UA, Латвия призвала усилить контроль над российским теневым флотом в Балтийском море. По словам премьер-министра страны Андриса Кулбергса, каждую неделю через регион проходит около 150 судов из примерно 660, которые Россия использует по всему миру.