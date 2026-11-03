США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе: что известно

Американские военные нанесли удары по острову Кешм в Иране. Атака стала ответом на обстрелы со стороны Тегерана, в частности американских объектов и морских судов в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на осведомленные источники. В Вашингтоне подчеркнули, что операция не означает возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

США назвали удары оборонительной операцией

Армия США нанесла "ограниченные удары" по иранскому острову Кешм за несколько часов до начала промежуточных американских выборов.

По словам двух чиновников, операция носила оборонительный характер и стала ответом на продолжающиеся иранские атаки на судоходство и американские военные объекты. Однако в Вашингтоне заверили, что эти действия не свидетельствуют о возобновлении масштабной военной кампании против Ирана.

Один из представителей США отметил, что американские силы ежедневно перехватывают ракеты и беспилотники, угрожающие судам. Кроме того, в последние недели Корпус стражей исламской революции неоднократно атаковал американские пилотируемые и беспилотные самолеты в районе Ормузского пролива.

По предварительным данным, поводом для удара по Кешму стала попытка Ирана атаковать американский самолет. В ответ американские военные нанесли удар, чтобы уничтожить иранскую пусковую установку.

"Это была оборонительная мера против иранцев, которые использовали ракеты класса "земля-воздух" против американских объектов", – объяснил третий чиновник.

Остров Кешм расположен у входа в Ормузский пролив и занимает территорию около 1445 кв. км. С начала конфликта остров неоднократно подвергался американским ударам.

Карта. Источник: google.com.ua

Напомним, 8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "не будут наносить удары по Ирану" в течение почти месяца. Он указал точную дату, до которой США воздержатся от ударов, – это 3 ноября, – и уточнил, что это дата промежуточных выборов в Америке.

Как писал OBOZ.UA, недавно Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. Ожидается, что армия США проведет "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

По данным CNN, теоретически США могут начать новую масштабную операцию против Исламской Республики в течение 96 часов после получения приказа. Американские силы уже сосредоточены на Ближнем Востоке в достаточном количестве.