США разрабатывают загадочную бомбу для уничтожения подземных бункеров: что известно о B94

В США впервые за несколько десятилетий появилось новое обозначение ядерной авиабомбы – B94. Ее разработку связывают с программой Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), целью которой является создание оружия для поражения особо защищенных и глубоко расположенных под землей объектов.

Об этом сообщают американские издания Breaking Defense. Новое обозначение обнаружили в пояснительном документе к проекту бюджета, опубликованному комитетом Сената США по ассигнованиям.

Что известно о новой ядерной бомбе B94

Упоминание о B94 появилось в документе о финансировании Министерства энергетики США и других федеральных ведомств на 2027 финансовый год. На разработку этого оружия предлагают выделить $77,108 млн. При этом в документе не раскрываются его технические характеристики, конструкция и назначение.

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Одним из первых на новое обозначение обратил внимание эксперт по вопросам ядерной политики Джеффри Льюис из Стэнфордского университета. Он предположил, что B94 может быть новым названием программы NDS-A, которая уже фигурировала в предыдущих бюджетных документах.

Речь идет об авиационной ядерной бомбе, способной поражать глубоко расположенные подземные объекты. В частности, ее могут использовать против укрепленных военных сооружений, командных пунктов и других защищенных объектов, которые трудно уничтожить обычными боеприпасами.

Какое оружие может заменить B94

Эксперты предполагают, что новая разработка может стать преемницей американской термоядерной бомбы B83-1. Ее максимальная мощность, согласно открытым данным, достигает мегатонного класса, что позволяет использовать ее против крупных и хорошо защищенных целей.

В настоящее время в американском ядерном арсенале также есть B61-11 – авиабомба, специально предназначенная для поражения глубоко расположенных объектов. Ее мощность оценивают в 340-400 килотонн. В то же время, по данным The War Zone, в запасах США находится менее 100 таких боеприпасов.

Еще одной возможной задачей B94 может стать замена обоих этих типов оружия. Однако окончательное назначение новой разработки американские власти пока не подтвердили.

Эксперты сомневаются в эффективности нового оружия

Содиректор программы ядерной политики Фонда Карнеги Джеймс Актон назвал B94 новой военной возможностью, которая потенциально может расширить перечень целей, доступных для поражения американскими ядерными силами.

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В то же время он поставил под сомнение эффективность такой разработки. Ссылаясь на исследование Национальной академии наук США 2005 года, Актон отметил, что объекты, расположенные на глубине более примерно 700 метров, трудно надежно уничтожить даже с помощью специальных проникающих боеприпасов. В то же время он признал, что технологии могли усовершенствоваться за последние десятилетия.

Эксперт также подчеркнул отсутствие четкого объяснения стратегии создания B94. Американская администрация должна объяснить, для каких именно задач нужно новое ядерное оружие и насколько оправдана его разработка.

В настоящее время Пентагон и Национальное управление ядерной безопасности США не опубликовали полные характеристики B94. Поэтому ее мощность, конструкция и сроки создания остаются неизвестными.

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