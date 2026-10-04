США рассматривают возможность вывода своих войск из Европы: Хегсет озвучил планы

США могут передислоцировать часть военнослужащих из Европы в Западное полушарие на фоне расширения американской кампании против наркокартелей. Также возможно возвращение части войск на родину — на новую крупную военную базу, которую Вашингтон планирует построить.

В настоящее время США уже расширяют военную деятельность в Центральной и Южной Америке в сотрудничестве с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой. Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил в интервью изданию The Hill.

"Мы, безусловно, расширяем наше присутствие и деятельность в Центральной и Южной Америке вместе с партнерами", — сказал Хегсет.

Новые партнерства открывают для Соединенных Штатов "целый новый набор экономических и военных возможностей". Отдельно министр упомянул о решении президента США в отношении Венесуэлы, которое, по его словам, также способствовало расширению возможностей Вашингтона в регионе.

В то же время США проводят полугодовой пересмотр своего военного присутствия в Европе. Его цель — определить, какую часть задач по конвенционной обороне могут взять на себя европейские члены НАТО. Завершить этот процесс планируется в декабре.

Хегсет пояснил, что новая стратегия национальной безопасности США предусматривает более широкое распределение оборонной нагрузки между союзниками в Европе.

"И по мере того, как мы это делаем…Часть этих сил и средств переместится в другие места — либо обратно домой, на большую, хорошую базу, которую мы собираемся построить и о которой объявили несколько дней назад, либо же изменит дислокацию в Западном полушарии", — заявил глава Пентагона.

С осени 2025 года Пентагон активизировал военные операции против организаций, которые США связывают с наркотрафиком в Латинской Америке. В настоящее время у Соединенных Штатов нет крупной военной базы в Южной Америке.

С 2 сентября 2025 года американские военные нанесли не менее 70 ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана. В результате этих операций погибли 234 человека, которых США называют "наркотеррористами".

В последние недели американские военные сосредоточились на перехвате крупных рыболовецких судов у побережья Эквадора. Такие суда используются в качестве "плавучих заправок" для других судов. После эвакуации экипажа американские военные взрывают суда.

Кроме того, на прошлой неделе около 50 американских военных и сотрудников правоохранительных органов участвовали в наземных рейдах против предполагаемых наркоторговцев в Эквадоре.

Недавно Соединенные Штаты уничтожили уже второе судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы. Инцидент произошел в Карибском бассейне, погибли три человека. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что операция была санкционирована его личным приказом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Южное командование Вооруженных сил США, ответственное за регион Латинской Америки и Карибского бассейна, объявило о создании на базе второго экспедиционного корпуса морской пехоты II MEF специальной оперативной группы для борьбы с наркотрафиком. Причем деятельность группы будет проходить на "всем Западном полушарии".

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