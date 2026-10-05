США, Россия и Китай соревнуются за первый ядерный реактор на Луне: в NYT объяснили, чем это грозит

США планируют запустить ядерный реактор на Луне к 2030 году, тогда как Россия и Китай рассчитывают реализовать совместный проект к 2036 году. Страны стремятся обеспечить энергией будущие лунные базы и получить преимущество в освоении космоса.

Об этом сообщает The New York Times. Ученые предупреждают, что спешка в этой космической гонке может создать серьезные риски, в частности из-за возможных аварий и распространения радиоактивных материалов.

США, Россия и Китай соревнуются за лунный реактор

В конце августа NASA объявило о поиске подрядчиков для создания ядерного реактора, способного выдержать полет в космосе и автономно работать у южного полюса Луны. Агентство рассчитывает подготовить его к запуску к декабрю 2030 года.

Спешка связана с конкуренцией с Россией и Китаем. Москва планирует создать лунный реактор к 2036 году в рамках совместного проекта с Пекином, поэтому NASA ускоряет свои планы.

Речь идет не только о производстве энергии, но и о будущем освоении Луны. США и Китай стремятся первыми создать там постоянные базы, получить доступ к ресурсам, в частности к замерзшей воде, и использовать спутник Земли в качестве платформы для дальнейших космических миссий.

Ученые предупреждают, что чрезмерная поспешность может повысить риск аварий. За последние шесть лет несколько американских, российских и китайских ракет потерпели аварии, а один российский посадочный аппарат разбился на Луне.

Неисправность ядерного реактора может иметь серьезные последствия. В случае падения его обломков существует риск распространения радиоактивных материалов, а авария или разрушение установки на поверхности Луны может сделать отдельные территории непригодными для дальнейшего использования.

"Космическая гонка будет продолжаться всегда, и если к ней добавить ядерную энергетику, то она может принять потенциально более опасный оборот", – заявил директор по безопасности ядерной энергетики в Союзе обеспокоенных ученых Эдвин Лайман.

Анализ технической документации, материалов о закупках, научных исследований и комментариев специалистов позволяет оценить, как США, Россия и Китай развивают проекты лунных реакторов. Особую роль в этой программе играет российско-китайское космическое партнерство, которое поддерживают лидер КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин.

По предварительным данным, именно Россия отвечает за ядерную составляющую совместного лунного проекта. Москва обладает значительным опытом использования реакторов в космосе, поскольку еще во времена СССР на орбиту вывели более 30 таких установок. Кроме того, Россия располагает большими запасами низкообогащенного урана, который рассматривается как один из вариантов топлива для космических реакторов.

США после длительного перерыва пытаются наверстать отставание. NASA запустило свой первый космический реактор еще в 1965 году, и с тех пор страна потратила более $20 млрд на ядерные космические программы, но новых реакторов на орбите не развертывала.

Лунный реактор необходим для обеспечения стабильного энергоснабжения будущих баз. В отличие от солнечных панелей, он может работать без света, в частности во время лунной ночи, которая длится более двух недель, и требует минимального вмешательства человека.

На начальном этапе США и Китай планируют использовать солнечные и радиоизотопные системы для обеспечения работы оборудования и зарядки марсоходов. Однако для полноценной лунной базы понадобятся значительно более мощные источники энергии, способные работать в экстремальных температурных условиях.

Россия планирует к 2036 году создать реактор "Селена" для обеспечения энергией станций, которые должны работать под руководством Китая. Установка должна вырабатывать до 10 кВт электроэнергии и функционировать автономно в течение десяти лет.

NASA ускорило разработку лунного реактора, опасаясь, что российско-китайский проект может фактически ограничить доступ США к отдельным районам Луны. Ожидается, что установка NASA будет вырабатывать 20 кВт электроэнергии и работать до пяти лет без обслуживания.

Первым этапом американской программы должно стать использование ядерной энергии для миссии на Марс в декабре 2028 года. Параллельно Пентагон планирует создать собственные космические реакторы для размещения на орбите и Луне.

Луна. Источник: uk.wikipedia.org

Ядерные установки на Луне создают новые риски

Эксперты сомневаются, что заявленные сроки удастся соблюсти. Ни одна страна пока не располагает проверенным посадочным модулем для доставки тяжелых реакторов на неровную лунную поверхность, а ядерные установки никогда не работали в условиях низкой гравитации.

Пока неизвестно, сколько энергии потребуют будущие лунные базы, поэтому конструкции реакторов еще могут измениться. США и Россия планируют запускать реакторы с неактивным урановым топливом, чтобы снизить риски в случае аварии во время полета.

Наибольшую опасность специалисты видят именно на этапе запуска ракеты. В случае падения реактора в воду существует риск возникновения цепной ядерной реакции, а аварии при возвращении космических аппаратов на Землю уже приводили к распространению радиоактивных материалов.

Показателен случай со спутником "Космос-954", который в 1978 году развалился над северными районами Канады и оставил после себя радиоактивное загрязнение. Несмотря на многоуровневые проверки, эксперты отмечают, что полностью исключить аварии во время космических ядерных миссий невозможно.

На Земле ядерные реакторы защищают специальными конструкциями, однако возведение подобных сооружений на Луне было бы чрезвычайно сложным и дорогостоящим.

NASA заявляет, что его установка будет иметь защиту от радиации, но не уточняет, какой именно она будет. Эксперты предполагают, что вокруг лунных реакторов придется создавать запретные зоны для снижения рисков для астронавтов и техники.

Как отмечается в материале, даже относительно небольшие аварии могут привести к значительному радиоактивному загрязнению из-за слабой защиты. Отсутствие ветра на Луне не устраняет риск, так как из-за низкой гравитации обломки после взрыва могут разлетаться на большие расстояния.

На Земле вывод реактора из эксплуатации занимает годы и требует сложных процедур. Для лунных установок NASA и российские структуры рассматривают гораздо более простой вариант – оставлять отработанные радиоактивные материалы на поверхности спутника.

Проблема с топливом

NASA планирует использовать для лунного реактора низкообогащенное топливо, которое считается более безопасным, чем высокообогащенный уран. У США ограниченные возможности для производства такого топлива, а крупнейшим его производителем остается Россия, импорт урана из которой Вашингтон запретил в 2024 году.

Предыдущий космический реактор NASA, испытанный в 2018 году, работал на высокообогащенном уране. От этого варианта отказались из-за риска использования такого материала для создания ядерного оружия.

В настоящее время NASA рассчитывает получать необходимое топливо от министерства энергетики США, однако американское правительство также сталкивается с проблемами его достаточного производства.

В свою очередь, Россия и Китай не раскрыли, какое топливо будут использовать в совместном лунном проекте, хотя старые российские космические реакторы работали на высокообогащенном уране.

Отдельные частные компании также разрабатывают реакторы для космических и военных нужд. В частности, Space Nuclear Power Corporation работает над установкой с высокообогащенным ураном, а компания Antares получила от Пентагона заказ на разработку и демонстрацию космического микрореактора.

Такие установки потенциально могут использоваться и на Луне, однако пока ни один из разработанных микрореакторов не готов к эксплуатации в космосе. Специалисты до сих пор не пришли к окончательным решениям по отводу тепла, защите конструкции и сохранению ее целостности в условиях низкой гравитации.

"Вполне возможно разместить реактор на Луне, но чем больше энергии требуется, тем сложнее строить реакторы", – сказала заведующая кафедрой ядерной инженерии и инженерной физики Университета Висконсин-Мэдисон Кэти Хафф.

Она добавила, что, несмотря на конкуренцию за право первыми реализовать свои космические амбиции, правительства могут достичь гораздо большего благодаря сотрудничеству, чем в противостоянии.

Как писал OBOZ.UA, американские власти впервые публично подтвердили наличие в США оружия, размещенного на орбите. По словам министра ВВС США Троя Майнка, США будут использовать новую систему для защиты американских военных от враждебных действий в космосе.