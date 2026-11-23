США больше года следили за контактами Элис Хуанг с китайской разведкой на фоне ее романа с CEO Nvidia: всплыли громкие подробности

США более года отслеживали контакты Элис Хуанг с Министерством государственной безопасности Китая – с весны 2025-го до осени 2026 года. Этот период частично пришелся на время ее тайного романа с Дженсеном Хуангом, который тогда возглавлял Nvidia.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких людей, знакомых с данными американской разведки. По их словам, спецслужбы США также собрали доказательства сотрудничества с китайской разведкой бизнес-партнера Элис Хуанг – Кана Вэя, которого она часто представляла знакомым как своего мужа.

Кроме того, по данным разведки, Хуанг, вероятно, встречалась с представителями Министерства общественной безопасности КНР – главного правоохранительного органа страны.

Эти контакты пришлись не только на период ее романа с руководителем Nvidia, но и на время, когда связанная с Хуанг компания Megaspeed закупала крупные партии передовых чипов этого производителя. Часть продукции поставляли в дата-центры в Юго-Восточной Азии, которые обслуживали китайские технологические компании, в частности Alibaba. В то же время есть подозрения, что некоторые чипы незаконно переправляли в Китай в обход американских экспортных ограничений.

Американские чиновники расследуют деятельность Хуанг, Кана Вэя и связанных с ними компаний, чтобы установить их роль в этой схеме. О причастности фигурантов свидетельствуют собранные разведкой материалы, в частности записи о перевозке грузов.

Кроме того, по данным NYT, Хуанг и ее семья имеют разветвленные связи с китайскими оборонными подрядчиками. Сеть, связанная с женщиной, также подозревают в попытках поставлять мощные чипы Nvidia китайским государственным военным компаниям, которые выполняют работы для Народно-освободительной армии Китая.

В то же время американские спецслужбы продолжают выяснять, насколько масштабным и длительным было сотрудничество фигурантов с разведкой КНР.

Как отмечает The New York Times, собранные данные объясняют, почему американские чиновники рассматривают Дженсена Хуанга как возможную цель разведывательной операции. Сначала он характеризовал свои отношения с Элис Хуанг как обычное общение с деловой клиенткой. О романе бизнесмен признался лишь после того, как издание сообщило о связях женщины с китайской разведкой и о том, что он сам оказался под наблюдением американских спецслужб.

По информации источников NYT, советники Дональда Трампа как минимум дважды докладывали ему о связях Элис Хуанг с китайской спецслужбой и ее близких отношениях с тогдашним главой Nvidia. Однако Трамп преуменьшал возможную угрозу и не хотел вмешиваться. Он считал Дженсена Хуанга ценным союзником, а Nvidia – важной компанией для американской экономики и фондового рынка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Элис Хуанг подозревают в передаче Китаю информации о передовых чипах Nvidia. Речь идет о возможном разглашении внутренних данных компании во время ее сотрудничества с производителем над строительством дата-центров в Азии. По данным издания WSJ, это дело расследуют в США, Сингапуре и на Тайване.

Мы также писали, что, по данным The Washington Post, журналистам не удалось подтвердить большинство сведений об образовании и карьере Элис Хуанг. В частности, они не нашли публичных подтверждений ее работы на китайских телеканалах Hunan TV и CCTV. Сейчас неизвестно и местонахождение женщины, а ее страницы в социальных сетях удалены.

Отдельные вопросы вызвала ее деятельность в сингапурской компании Megaspeed International, директором которой Хуанг стала в марте 2023 года. После отделения от китайской материнской структуры предприятие начало предоставлять вычислительные мощности через дата-центры с чипами Nvidia. За год его активы выросли с $33 млн до $3 млрд.