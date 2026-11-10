США повысили уровень защиты авиабаз в Британии из-за угрозы со стороны Ирана: что это означает

Американские военные повысили уровень защиты авиабаз RAF Mildenhall и RAF Lakenheath в Великобритании до FPCON Charlie из-за неопределенной угрозы со стороны Ирана.

Об этом пишет издание MILITARNYI со ссылкой на американские СМИ. Представитель американских военных подтвердил изданию The War Zone введение дополнительных мер безопасности на обоих объектах. В то же время он отказался раскрывать конкретные причины и детали усиления охраны, сославшись на требования оперативной безопасности.

Что означает FPCON Charlie

FPCON Charlie – второй по высоте из пяти уровней защиты военных объектов США. Его вводят после получения разведывательной информации или выявления инцидента, свидетельствующих о вероятности террористической атаки против военнослужащих или объектов.

Такой режим предусматривает дополнительные меры безопасности. В частности, военные могут:

усилить контроль доступа к военным объектам;

увеличить число охранников и усилить патрулирование;

ввести дополнительные проверки персонала и посетителей;

ограничить работу отдельных контрольно-пропускных пунктов.

В то же время конкретный характер угрозы пока остается неизвестным. Американские должностные лица выясняют, существует ли непосредственная опасность для самолетов и личного состава или речь идет о более широкой угрозе американским военным объектам на территории Великобритании.

Самолеты передислоцировали

Усиление охраны произошло на фоне перемещения американской военной авиации с авиабазы RAF Mildenhall 9 ноября.

Американский самолет-заправщ... Источник: Военно-воздушные силы США Развернуть

По информации Associated Press, американские военные передислоцировали 13 летательных аппаратов на другие авиабазы в Шотландии, Германии и Испании. Среди них были самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker и конвертопланы CV-22B Osprey.

Американский чиновник сообщил агентству, что перемещение носило превентивный характер и не было реакцией на уже совершенное нападение.

Командование ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AFAFRICA) не стало раскрывать причины передислокации. Там отметили, что американская военная авиация регулярно перемещается между авиабазами в соответствии с учебными и оперативными потребностями.

Какая авиация базируется

Авиабазы RAF Mildenhall и RAF Lakenheath имеют важное значение для американского военного присутствия в Великобритании.

На RAF Mildenhall размещено 100-е авиакрыло дозаправки ВВС США, эксплуатирующее самолеты KC-135 Stratotanker. Также там базируются разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint и авиация специальных операций.

На RAF Lakenheath размещены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II.

Расследование в Британии

Усиление мер безопасности произошло также на фоне расследования вероятной подготовки нападения на авиабазу RAF Fairford в сентябре 2026 года.

27 октября британская контртеррористическая полиция сообщила о предъявлении обвинений двум мужчинам в рамках расследования инцидента вблизи военного объекта.

Одному из подозреваемых вменяют содействие иностранной разведывательной службе. Британские правоохранители считают, что речь идет об Иране.

Кроме того, в октябре США вывели стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с британской авиабазы RAF Fairford.

Напомним, 9 ноября Иран выдвинул ультиматум США и пригрозил "адом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран официально снял ограничения на дальность применения ракет.