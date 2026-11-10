США повысили уровень защиты авиабаз в Британии из-за угрозы со стороны Ирана: что это означает
Американские истребители F-1...
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Американские военные повысили уровень защиты авиабаз RAF Mildenhall и RAF Lakenheath в Великобритании до FPCON Charlie из-за неопределенной угрозы со стороны Ирана.
Об этом пишет издание MILITARNYI со ссылкой на американские СМИ. Представитель американских военных подтвердил изданию The War Zone введение дополнительных мер безопасности на обоих объектах. В то же время он отказался раскрывать конкретные причины и детали усиления охраны, сославшись на требования оперативной безопасности.
Что означает FPCON Charlie
FPCON Charlie – второй по высоте из пяти уровней защиты военных объектов США. Его вводят после получения разведывательной информации или выявления инцидента, свидетельствующих о вероятности террористической атаки против военнослужащих или объектов.
Такой режим предусматривает дополнительные меры безопасности. В частности, военные могут:
- усилить контроль доступа к военным объектам;
- увеличить число охранников и усилить патрулирование;
- ввести дополнительные проверки персонала и посетителей;
- ограничить работу отдельных контрольно-пропускных пунктов.
В то же время конкретный характер угрозы пока остается неизвестным. Американские должностные лица выясняют, существует ли непосредственная опасность для самолетов и личного состава или речь идет о более широкой угрозе американским военным объектам на территории Великобритании.
Самолеты передислоцировали
Усиление охраны произошло на фоне перемещения американской военной авиации с авиабазы RAF Mildenhall 9 ноября.
Американский самолет-заправщ...
Источник: Военно-воздушные силы США
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По информации Associated Press, американские военные передислоцировали 13 летательных аппаратов на другие авиабазы в Шотландии, Германии и Испании. Среди них были самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker и конвертопланы CV-22B Osprey.
Американский чиновник сообщил агентству, что перемещение носило превентивный характер и не было реакцией на уже совершенное нападение.
Командование ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AFAFRICA) не стало раскрывать причины передислокации. Там отметили, что американская военная авиация регулярно перемещается между авиабазами в соответствии с учебными и оперативными потребностями.
Какая авиация базируется
Авиабазы RAF Mildenhall и RAF Lakenheath имеют важное значение для американского военного присутствия в Великобритании.
На RAF Mildenhall размещено 100-е авиакрыло дозаправки ВВС США, эксплуатирующее самолеты KC-135 Stratotanker. Также там базируются разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint и авиация специальных операций.
На RAF Lakenheath размещены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II.
Расследование в Британии
Усиление мер безопасности произошло также на фоне расследования вероятной подготовки нападения на авиабазу RAF Fairford в сентябре 2026 года.
27 октября британская контртеррористическая полиция сообщила о предъявлении обвинений двум мужчинам в рамках расследования инцидента вблизи военного объекта.
Одному из подозреваемых вменяют содействие иностранной разведывательной службе. Британские правоохранители считают, что речь идет об Иране.
Кроме того, в октябре США вывели стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с британской авиабазы RAF Fairford.
Напомним, 9 ноября Иран выдвинул ультиматум США и пригрозил "адом".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран официально снял ограничения на дальность применения ракет.
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