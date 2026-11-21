США объявили о новых санкциях против Ирана: кого они коснутся

США в рамках операции "Экономический изгнанник" ввели новые санкции против Ирана. Речь идет о четырех ключевых "нефтяных доверенных лицах", на которых полагается Тегеран для обеспечения продажи нефтепродуктов за рубеж.

Об этом шаге 20 ноября на официальном сайте сообщила пресс-служба Минфина США. В ведомстве отметили, что ограничения "направлены против коррумпированных представителей режима, которые используют нефтяной сектор для личной выгоды".

"Тиранический режим Ирана всегда ставит собственные интересы выше интересов своих граждан, даже когда обычные иранцы сталкиваются с нехваткой хлеба и топлива. Режим исчерпал свои запасы морской нефти и, возможно, никогда не получит доходов от того, что уже продал. Корабль тонет", – утверждает министр финансов Скотт Бессент.

Кто попал под американские санкции

Мохаммад Хоссейн Сервати

Это сын бригадного генерала КСИР Мохсена Сервати. Он занимал руководящие должности в подставных компаниях (в частности, SEJ Xin Rui Jin Trad Co. Limited и Sepehr Energy Hamta Pars), которые выступали посредниками и получали партии иранской нефти для доставки на китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Моджтаба Арабнежад

Он является сыном Хамида Арабнежада, находящегося под санкциями иранского бизнесмена и генерального директора иранской авиакомпании Mahan Air.

Используя семейные связи и особые связи с Корпусом стражей исламской революции "Кудс", Моджтаба причастен к закупкам запчастей для самолетов для Mahan Air, а также оружия для иранских военных под видом "сельскохозяйственных компаний". Также иранец контролировал продажу нефти, доходы от которой шли на поддержку авиакомпании.

Мохаммад Джавад Баванд

Баванд – бывший офицер разведки КСИР. Связанная с ним сеть получала средства от нелегальных нефтяных операций, оставляя часть прибыли себе (при этом задолжав иранскому режиму миллиарды долларов за предыдущие сделки). Часть денег направлялась на финансирование военной и региональной деятельности Тегерана.

Маджид Тадж

Брат президента Федерации футбола Ирана, входивший в сеть, возглавляемую Мохаммадом Джавадом Бавандом. Считается одним из ключевых посредников, отвечавшим за координацию теневых продаж нефти и возвращение заработанных средств из третьих стран в обход международных санкций.

Что известно об операции "Экономический изгнанник"

Объявленная Вашингтоном 24 августа 2026 года операция "перерезает оставшиеся экономические пути поддержки иранского режима", заявили в Министерстве финансов США.

Это комплексные меры, в рамках которых Соединенные Штаты при поддержке партнеров выявили сети, посредников и финансовые каналы, которые Исламская Республика использовала для контрабанды нефти, уклонения от санкций и финансирования терроризма.

В ведомстве утверждают, что "Экономический изгнанник" значительно расширил риск санкций для тех, кто продолжает вести бизнес с Ираном, в частности распространил влияние на лиц, не являющихся гражданами США.

Как писал OBOZ.UA, 19 ноября Сенат отклонил резолюцию, которая должна была обязать президента США Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. Инициатива демократов не набрала необходимого количества голосов, несмотря на поддержку со стороны нескольких сенаторов-республиканцев.