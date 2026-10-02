США направят морских пехотинцев в Балтийское море: что происходит

Морские пехотинцы во время о...

США направят группу морских пехотинцев, которая в настоящее время находится в Европе, в Балтийское море для участия в операции НАТО "Балтийский страж". Военнослужащие будут работать совместно с финской береговой бригадой и заниматься наблюдением и тактической разведкой.

Их задача будет заключаться в усилении контроля за морской обстановкой и защите критически важной подводной инфраструктуры региона. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

США присоединились к укреплению морской безопасности

Около 40 американских морских пехотинцев из 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты вместе с финской береговой бригадой будут выполнять задачи по наблюдению и тактической разведке, чтобы усилить контроль за ситуацией в Балтийском море и защитить критически важную подводную инфраструктуру.

"Балтийский страж" – это совместная оборонная инициатива НАТО, которую возглавляют европейские союзники под руководством Объединенного командования союзных войск в Брунссуме и Морского командования союзных войск. США в рамках этой деятельности предоставляют специализированные возможности для укрепления региональной морской безопасности.

По словам командующего силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майора Дэниела Шипли, участие американских военных демонстрирует гибкость Корпуса морской пехоты и его способность быстро задействовать специализированные подразделения для поддержки союзников.

"Сотрудничество бок о бок с нашими финскими союзниками укрепляет нашу коллективную готовность, гарантируя, что мы можем бесперебойно действовать как сплоченная, смертоносная команда для сдерживания гибридных угроз на Балтийском побережье", – пояснил он.

В ходе ротации американские разведчики будут использовать малые беспилотники и прибрежные датчики для сбора данных и дополнения общей оперативной картины НАТО. Их привлечение должно усилить мониторинг Балтийского моря и способствовать защите важной морской инфраструктуры.

В целом операция призвана укрепить готовность союзников и способность реагировать на угрозы региональной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, с 21 сентября НАТО проводит масштабные учения "Strike Warrior", в ходе которых военные отрабатывают действия в случае возможного нападения России. В Северном море союзники тренируются действовать в условиях высокой интенсивности боевых действий, в частности отражать воздушные атаки и проводить десантные операции.