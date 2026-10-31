США могут ограничить обмен разведданными с Германией: в чем причина

США пересматривают сотрудничество с немецкой Федеральной разведывательной службой (BND) из-за шпионского скандала с участием ее бывшего руководителя Августа Ганнинга. Его подозревают в незаконном получении секретных документов и попытке передать их иностранным спецслужбам.

Об этом сообщает Tagesschau. Берлин опасается, что из-за этого дела Вашингтон может сократить обмен разведывательной информацией.

Немецкая разведка опасается ограничений со стороны США

Как отмечается в материале, бывшего руководителя BND Августа Ганнинга и его экс-руководителя аппарата Манфреда Д. задержали около трех недель назад. По версии следствия, в течение 12 лет Ганнинг получал секретные документы через бывшего сотрудника ведомства, а в одном случае пытался передать их иностранным спецслужбам. Его обвиняют в государственной измене и шпионаже, однако адвокат отвергает обвинения.

Согласно исследованиям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, после ареста Ганнинга США предупредили BND о пересмотре условий сотрудничества. Вместе с тем американская сторона заверила, что продолжит передавать информацию о срочных угрозах, в частности о возможных терактах.

В немецкой разведке обеспокоены таким предупреждением, поскольку в значительной степени зависят от данных американских партнеров. Однако официальных признаков сокращения обмена разведданными пока нет.

"Сотрудничество продолжается в обычном режиме. Перенесли лишь несколько рабочих встреч", – подчеркнули источники в службе безопасности.

Однако, по словам нескольких сотрудников, объем и качество разведывательной информации, которую США передают Германии, могли ухудшиться. Они считают, что изменения заметнее, чем после предыдущего шпионского скандала с участием бывшего руководителя BND Карстена Л., которого в конце 2022 года задержали по подозрению в передаче секретных данных России, но он отрицает обвинения.

Другие спецслужбы не заметили изменений

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) сообщило, что сотрудничество с американскими партнерами продолжается без изменений. Также продолжается обмен данными между военными США, Управлением военной разведки (DIA) и Вооруженными силами Германии.

Следствие проверяет возможную утечку документов из немецкой разведки

Следователи продолжают выяснять масштабы дела Ганнинга. В частности, проверяют, мог ли он передавать секретные документы другим иностранным агентам. Федеральное управление уголовной полиции изъяло у него сотни дополнительных материалов, которые сейчас анализируют. Также продолжаются допросы свидетелей и внутреннее расследование BND.

Правоохранители выясняют, почему BND годами позволяла Манфреду Д., которого подозревают в передаче документов Ганнингу, выполнять оплачиваемую дополнительную работу. Формально она заключалась в предоставлении офисных услуг бывшему руководителю службы.

Манфред Д. работал в BND с 1990-х годов. Сначала он занимал должность охранника, а позднее стал личным помощником четырех руководителей ведомства. Из-за близости к высшему руководству у него был особый статус, что могло ослабить контроль за его деятельностью. Весной 2026 года мужчина вышел на пенсию.

"Рабочая группа в отделе безопасности BND, как сообщается, теперь считает, что Д. тайно вынес некоторые документы из ведомства в бумажном виде. Кроме того, есть признаки того, что чиновник общался с Ханнингом по электронной почте BND. Об этом факте, как утверждается, сообщили сотруднику службы безопасности BND много лет назад, но, очевидно, никаких последствий это не имело", – говорится в материале.

В BND отказались комментировать возможные нарушения безопасности, от комментариев также воздержались представитель федерального генпрокурора и адвокат Манфреда Д.

В то же время защитник Ханнинга заявил, что его клиент не разглашал государственные тайны Германии. Он также назвал безосновательными утверждения о том, что Ханнинг платил за получение конфиденциальных документов. Подробно адвокат высказываться не стал, поскольку материалы дела имеют гриф секретности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии арестовали бывшего президента Федеральной разведывательной службы Августа Ганнинга. Его подозревают в шпионаже, разглашении государственной тайны, попытке государственной измены и деятельности в качестве агента спецслужб.