Блог | США и РФ нашли общий язык там, где это пугает больше всего

США и РФ внезапно нашли общий язык по неожиданному вопросу – соглашению, которое должно регулировать применение летальных вооружений на основе искусственного интеллекта. Точнее сказать, по исключению из такого соглашения принципиальнейших пунктов.

Недавно в Швейцарии собрались сотни дипломатов из разных стран мира, пытаясь выработать на площадке ООН подходы к возможному регулированию автономного оружия. В последний день этих переговоров американские и российские дипломаты методично вносили изменения в документ, исключив целый ряд положений, пишет WP.

Американская и российская команды убрали формулировки, требовавшие, чтобы такие системы работали "предсказуемо" и "надежно", а также исключили пункт, обязывавший учитывать этические соображения при применении оружия с ИИ. Также они добились удаления положения, согласно которому человек должен был проверять цели, определенные ИИ, прежде чем по ним будет нанесен удар.

Вашингтон и Москва задействовали примерно по десять юристов с каждой стороны, что почти вдвое больше представительства других делегаций. Изменения вносились настолько стремительно, что представители небольших делегаций буквально не успевали за происходящим.