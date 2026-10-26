США готовы развернуть масштабную операцию против Ирана в течение 96 часов после приказа Трампа – CNN

США могут начать новую масштабную военную операцию против Ирана после решения президента Дональда Трампа, причем американские силы готовы действовать в течение 96 часов после получения приказа. Глава Белого дома склоняется к силовому сценарию, однако окончательного решения еще не принял.

Американские силы уже сосредоточены на Ближнем Востоке в достаточном количестве для проведения потенциальной операции. Об этом сообщает издание CNN.

Ее масштабы могут превысить масштабы предыдущих ударов, направленных на уничтожение радаров, пусковых установок и других военных объектов, которые Иран способен быстро восстанавливать.

"Это будет масштабная операция", – сказал один из американских чиновников в комментарии телеканалу.

В Центральном командовании США и Пентагоне разрабатывают широкий перечень потенциальных целей. Среди них – энергетическая инфраструктура Ирана, военные объекты и ядерные комплексы.

В то же время американские чиновники признают, что иранские силы лучше изучили тактику США, поэтому уничтожить все запланированные цели будет сложнее. Решение о масштабной операции может быть принято до конца 2026 года, вероятнее всего – после промежуточных выборов в США.

Однако окончательные намерения Трампа остаются неопределенными. Представитель Пентагона заявил телеканалу, что ведомство занимается планированием и реализацией военных вариантов действий, которые утверждает президент.

Иран и йеменские хуситы серьезно рассматривают возможность возобновления атак со стороны США и Израиля. В случае нового удара они могут оперативно атаковать американских военных и объекты США в регионе, а потенциально – и за его пределами.

В разведывательной записке от 23 октября, подготовленной директором Национальной разведки США Джеем Клейтоном для госсекретаря Марко Рубио, говорится, что Иран существенно активизировал усилия по выявлению целей среди американского персонала. Подготовка соответствующих операций на Ближнем Востоке и в других странах достигла продвинутой стадии.

На фоне потенциальной эскалации США планируют сокращать присутствие персонала в своих дипломатических учреждениях на Ближнем Востоке. В настоящее время распоряжение об отъезде действует для американского посольства в Эр-Рияде, а аналогичные меры могут ввести и в других представительствах. Кроме того, часть американских военных, которые должны были прибыть в регион в рамках следующей ротации, решили не направлять.

Дополнительным фактором напряженности остается ситуация в Ормузском проливе, где США поддерживают судоходство и продолжают блокаду иранских портов. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер 25 октября посетил район пролива и встретился с военными, занимавшимися разминированием водного пути.

Нынешняя ситуация вокруг пролива не может долго оставаться неизменной. Это также может подтолкнуть Трампа к силовому решению, если дипломатические усилия не дадут результата.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Трампа поддержать новые удары по Ирану еще до промежуточных выборов в США. Американская сторона попросила Израиль отложить операцию, пока Вашингтон не будет готов к совместным действиям.

Израиль согласился отложить прямые атаки, в том числе из-за необходимости в американской поддержке противовоздушной и противоракетной обороны. Во время предыдущего конфликта запасы израильских средств обороны подверглись значительной нагрузке, а новые удары могут вызвать ответ Ирана и хуситов.

В то же время Израиль продолжает готовиться к возможным совместным операциям с США, которые могут состояться после американских выборов. У израильского руководства пока нет четко определенной стратегической цели, кроме дальнейшего ослабления иранского режима.

Нетаньяху заявил во время выступления на церемонии выпуска военнослужащих, что дал указания Армии обороны Израиля, "Моссаду" и другим силовым структурам по свержению режима в Иране.

Таким образом, военные планы США и Израиля уже находятся на стадии подготовки, однако начало новой операции зависит от решения Трампа. Один из наиболее вероятных периодов для возможных совместных ударов – после промежуточных выборов в США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Соединенные Штаты Америки очень близки к принятию важного решения. А именно – либо заключить мирное соглашение с Тегераном, либо возобновить атаки на Иран.