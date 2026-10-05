США "эвакуировали" все бомбардировщики с британской авиабазы после неудавшегося теракта – медиа

Соединенные Штаты вернули свои дальнобойные бомбардировщики на американские базы после того, как 27 сентября неизвестные совершили попытку теракта на британской авиабазе "Ферфорд". По предварительным данным, самолетов ВВС США там не осталось.

Об этом 4 октября сообщило издание CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Источник, знакомый с ситуацией, назвал угрозу военному объекту "реальным инцидентом".

"Теперь мы можем признать, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на авиабазе "Ферфорд", перебазированы на свои базы в Соединенных Штатах", – сказал чиновник.

По словам собеседника, необычно, что американские военные возвращают самолеты в США вместо того, чтобы развернуть их на другой базе союзников в регионе.

Известно, что авиабаза Королевских ВВС вблизи города Ферфорд на юго-западе Англии использовалась для развертывания американских B-1, участвовавших в войне против Ирана. Этот объект является оперативным центром Глобального ударного командования США, отвечающего за управление дальнобойными воздушными атаками.

Аэродром "Ферфорд" на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Что предшествовало

Британская полиция в ночь на 27 сентября арестовала пятерых мужчин вблизи авиабазы, которые, предположительно, готовили диверсию. Подозреваемых идентифицировали как граждан Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет и быстро отпустили под залог, при этом правоохранители подтвердили, что в трех фургонах на месте происшествия взрывчатки обнаружено не было.

Освобождение фигурантов из-под ареста вызвало критику со стороны президента Дональда Трампа. "Я бы этого не сделал", – заявил он.

Позже был арестован 25-летний мужчина с двойным британско-иранским гражданством, которого подозревают в причастности к предполагаемому заговору.

Премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем на прошлой неделе заявил о наличии "весомых признаков" причастности Исламской Республики к инциденту. "Мы расскажем больше со временем, но можем подтвердить нашу убежденность в том, что Иран сыграл определенную роль", – сказал он 30 сентября.

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио признал, что к подготовке теракта, который удалось сорвать вблизи американской авиабазы в Великобритании, "явно причастен иностранный субъект". Это серьезный инцидент, и любые угрозы государственным интересам США "будут иметь последствия", предупредил глава американского внешнеполитического ведомства.