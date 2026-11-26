SpaceX получила разрешение вывести на орбиту миллион спутников для работы ИИ: будут использовать солнечную энергию

Федеральная комиссия по связи (FCC) США заявила, что разрешила принадлежащей Илону Маску компании, SpaceX развернуть в космосе один миллион спутников с ИИ-чипами в рамках инициативы Starmind. Это первое разрешение агентства на развертывание "полной группировки" спутников с искусственным интеллектом на орбите Земли.

Как сообщил глава комиссии FCC Брендан Карр, спутниковая группировка Starmind "будет использовать солнечную энергию, чтобы укрепить лидерство США" в сфере ИИ. Илон Маск уже поблагодарил комиссию за это решение.

О чем речь

Инициатива Starmind в SpaceX описывается как способ "собирать солнечную энергию в космосе, чтобы обеспечивать энергией" возможности ИИ на Земле. Компания надеется передавать данные на Землю с помощью высокоскоростных лазеров на борту спутников Starlink.

Новые спутники, как и оборудование для них, еще предстоит изготовить. Если новые Starlink для новой программы будет производить SpaceX, то чипы с ИИ должны предоставить из Terafab.

В FCC утверждают, что вместе с программой Starmind также одобрили запросы SpaceX на создание дополнительных каналов связи для резервирования ее оптической сети.

Что сказали чиновники

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп предложил всему миру отказаться от слов "искусственный интеллект" в пользу придуманного главой Белого дома словосочетания "суперинтеллект". Мировое сообщество, включая подавляющее большинство американцев, все же отдает предпочтение именно определению "ИИ".

Публикация Карра и благодарность Маска. Источник: скриншот

А вот Брендан Карр, рассказывая о Starmind, пользовался исключительно выдумкой Трампа. По его словам, FCC "поддержит стремительное развитие американской экономики, основанной на суперинтеллекте".

"Америка ведет весь мир в эру суперинтеллекта", – считает глава FCC.

Маск в ответ поблагодарил за решение, отметив, что "это станет большим активом Америки и всего мира".

Подробности проекта

Иллюстрация к программе Starmind. Источник: SpaceX

В SpaceX отметили, что программа Starmind "приближает человечество к цивилизации II типа по шкале Кардашева – то есть такой, которая способна использовать всю энергию Солнца".

Спутники линейки Starmind будут работать на солнечно-синхронной орбите, чтобы постоянно получать энергию солнца без ограничений земных электросетей и отводить тепло в вакуум космоса через раскладной радиатор (площадью 160 м² у каждого).

Мощность вычислительной нагрузки на спутники прогнозируется на уровне 175 кВт в среднем и до 250 кВт в пиковые периоды.

Согласно лицензии FCC, SpaceX должна начать развертывание новых спутников не позднее ноября 2033 года, разместить 10% от общего количества (то есть 100 тысяч спутников) уже к ноябрю 2035 года, а достичь рубежа в 1 млн спутников – к 2040 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2027 году каждый ребенок в США может получить по одной акции компании SpaceX. По крайней мере, так обещает ее владелец Илон Маск. Президент Соединенных Штатов уже поблагодарил своего союзника за это решение.