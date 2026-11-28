"Сегодня Украина не одна": в Польше почтили память жертв Голодоморов. Фото

В Польше в субботу, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов состоялась совместная молитва на Вольском православном кладбище в Варшаве. Участники акции почтили память миллионов украинцев, погибших от искусственно созданного голода.

Возле памятника жертвам голодомора 1932–1933 годов собралось более ста человек: учащиеся украинских школ, представители украинской общины Польши, украинские и иностранные дипломаты, представители СМИ. Об этом сообщил корреспондент "Укринформа".

Участники мероприятия принесли к памятнику лампадки, венки и колоски.

"Мы выстояли тогда – выстоим и сегодня"

Посол Украины в Польше Василий Боднар напомнил, что источник зла, который в прошлом столетии убил миллионы наших граждан, остается и сегодня.

Когда-то Москва отбирала последние колоски, чтобы продать зерно за границу. Сейчас россияне убивают, бомбят и вывозят украденное украинское зерно с временно оккупированных территорий.

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

"Склоним сегодня головы в память о тех, кто пострадал от преступного коммунистического режима, от тех, кто поставил своей целью уничтожить Украину голодом. Мы выстояли тогда – выстоим и сегодня", – сказал дипломат.

Боднар отметил, что тогда Украина была одинокой, изолированной Советским союзом. Сейчас ситуация изменилась:

"Сегодня Украина не одна: у нее есть такой друг, как Польша, есть друзья в других странах. Среди нас сегодня десятки послов из стран, которые каждый день помогают Украине, которые рядом с нами".

Посол подчеркнул, что зло необходимо наказать, ведь трагедии могут повториться.

Украинский посол в Польше Василий Боднар. Источник: Укринформ / Юрий Банахевич

Посол Василий Боднар. Источник: Укринформ / Юрий Банахевич

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка также выступил перед людьми. Он призвал делать выводы из прошлого, иначе придется готовиться к тому, что в следующих поколениях эти уроки будут повторяться.

"Это очень болезненный урок. Люди, умиравшие от голода, были принудительно забыты своими соседями. Помним о том, что Украина не могла вспоминать об этой ужасной трагедии. И после этого забвения пришло восстановление памяти – и нужно было начать говорить об этом и осознавать, что наш сосед, с которым, к сожалению, нам приходится жить, – это сосед, который постоянно лжет, который постоянно говорит неправду, который постоянно называет вещи наоборот", – заявил Скирка.

Глава Объединения украинцев... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Глава ОУП Мирослав Скирка. Источник: Укринформ / Юрий Банахевич

Глава ОУП добавил, что, несмотря на агрессивные действия соседей, украинцы имеют право сохранить свою идентичность, а также брать на себя ответственность за настоящее и будущее. Почтение памяти жертв голодоморов – это не простой церемониал, а обязательство действовать.

Скирка также упомянул украинских военных, которые находятся на фронте и вернулись с передовой ранеными. Они нуждаются в поддержке, ведь это часть общественной ответственности перед народом, подчеркнул активист.

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Акция на Вольском православн... Источник: Укринформ / Юрий Банахевич Развернуть

Как ранее писал OBOZ.UA, незадолго до Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий, который в Украине приходится на четвертую субботу ноября, в Берлинском соборе (Berliner Dom) в столице Германии отслужили экуменическую панихиду, чтобы почтить память миллионов погибших украинцев. После этого там состоялся концерт-реквием "Голос земли".