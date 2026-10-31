Снаряды для HIMARS могут стать управляемыми: в США испытали инновацию

Американский производитель оружия Lockheed Martin совместно с армией США продемонстрировали новую технологию, позволяющую менять координаты цели для реактивных снарядов GMLRS уже после их запуска. Речь идет о системах реактивного залпового огня HIMARS, которые состоят на вооружении, в частности, украинских военных. Новая разработка потенциально может значительно повысить эффективность систем HIMARS.

Однако пока не стоит ожидать передачи этой технологии украинцам, как и другим партнерам и союзникам США. Об этом пишет румынское издание Defense Romania.

О чем речь

GMLRS – семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм в рамках MFOM. "Управляемые" в данном случае означает, что снаряды относятся к категории "высокоточного оружия" (в отличие от любых российских РСЗО, старых и новых). Снаряды применяются в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Боевая часть снаряда – это ракета. У нее есть три варианта подрыва: контактный, замедленный и воздушный, предназначенный для уничтожения противника на открытых позициях.

В целом семейство GMLRS состоит из двух ракет: М30 и М31. Ракеты M30 и M31, за исключением их боевых частей, идентичны. М30 имеет кассетную БЧ, а М31 – осколочно-фугасную.

Что придумали нового

Снаряды GMLRS. Источник: Wikipedia

Испытания прошли на американском полигоне White Sands Missile Range. Во время демонстрации реактивный снаряд GMLRS запустили из установки HIMARS, после чего уже в полете передали ему новые координаты цели с помощью канала связи Strigo и системы Remote Interceptor Guidance-360 (RIG-360).

По утверждению Lockheed Martin, снаряд изменил направление полета и успешно поразил движущуюся цель.

RIG-360 и раньше использовалась в системе наведения HIMARS. Но обычно координаты для GMLRS определялись еще до запуска, а снаряд использовал иннерционную навигацию и GPS, чтобы маневрировать и точнее наводиться на уже указанную цель.

"По сути, оружие типа "выстрелил и забыл" становится таким, которое можно корректировать, перенаправлять и даже нацеливать на совершенно другую цель, если ситуация на поле боя меняется", – отмечают в Defense Romania.

Стоит ли ожидать замены боеприпасов

РСЗО HIMARS. Иллюстративное фото.

Важно, что для внедрения новой возможности не нужно создавать принципиально новый боеприпас или пусковую установку. Речь идет лишь об интеграции дополнительных технологий передачи данных.

В то же время автоматической передачи этой технологии союзникам США ожидать не стоит, считают эксперты.

В Lockheed Martin не раскрыли подробностей об устойчивости канала связи к помехам и дальности его работы. Поэтому пока остается неясным, дойдет ли разработка вообще от демонстраций до практического применения.

HIMARS в Украине

Зеленский посетил бригаду, к... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне отдельно встречался с оружейниками из Lockheed Martin. Во время переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности совместное производство вооружения, обмен технологиями и расширение возможностей в сфере противовоздушной обороны. Зеленский отмечал, что Lockheed Martin – одно из сильнейших оборонных предприятий США, с которым Украина уже давно сотрудничает.

Приоритетными целями для HIMARS украинские защитники считают не только российские дальнобойные гаубицы, но и полевые укрепления. В частности, в этот перечень входят склады, пункты управления дронами и тому подобное. Об этом рассказал командир реактивного взвода 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ, младший лейтенант Герман с позывным "Крафт".

А в целом технологии, которые сегодня применяет Украина в войне с Россией, стремительно меняются. Украина находится на передовой событий и развития современных военных технологий. О том, как уже изменилось применение оружия ВСУ в войне, OBOZ.UA отдельно рассказывает здесь.