Швеция провела в Балтийском море спецоперацию против судна, связанного с Россией: все подробности

Шведские правоохранители ночью высадились на борт грузового судна у острова Готланд. Компания-владелец корабля ранее фигурировала в расследованиях о российских гибридных атаках и разведывательных операциях в Европе.

О спецоперации сообщило шведское издание TV4 Nyheterna. По его информации, к операции могла присоединиться Национальная оперативная группа полиции Швеции. В то же время правоохранители не подтвердили, какие именно подразделения участвовали в задержании судна.

Представительница полиции Стокгольмского региона Карина Скагерлин заявила, что правоохранители находятся на борту и проверяют членов экипажа и их документы.

Российский след

Судно длиной более 80 метров относится к категории сухогрузов. Его владелец – судоходная компания, которая ранее попадала в поле зрения следователей из-за возможных связей с российскими гибридными и разведывательными операциями.

По данным TV4 Nyheterna, представительства компании расположены в российском Калининграде. Там, как отмечает само предприятие, оно набирает членов экипажа для своих кораблей.

Журналисты также сообщили, что экипаж судна, на которое высадились шведские правоохранители, состоит из граждан России. Однако Карина Скагерлин отказалась комментировать национальность моряков.

В полиции подтвердили, что использовали все необходимые ресурсы для проведения операции, но не стали раскрывать подробности привлечения специальных подразделений.

Подозрения относительно дронов

Корабли этой же судоходной компании ранее расследовали в связи с сообщениями о появлении беспилотников в разных европейских странах.

В частности, данные морского слежения позволяли установить, что отдельные суда без понятных причин находились непосредственно возле мест, откуда поступали сообщения о неизвестных дронах.

Среди версий, которые проверяли следователи, была возможность использования этих кораблей в качестве плавучих баз или хранилищ для беспилотников российской разведки.

Суда компании уже неоднократно останавливали и обыскивали правоохранительные органы других стран. По оценкам европейских разведывательных источников, которые приводит TV4 Nyheterna, корабли этой компании с высокой вероятностью действуют в интересах российского государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Швеция и Норвегия отказались допускать Россию к чемпионату мира и Кубку мира.