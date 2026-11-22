Шведский политик оказался актером фильмов для взрослых: ситуацией могла воспользоваться Россия

В Швеции уволили руководителя муниципалитета Йоккмокк Ларса Эрикссона после того, как всплыла информация о его работе в порноиндустрии. Местные власти опасались, что это может сделать чиновника уязвимым для шантажа со стороны иностранных государств, прежде всего России.

Об этом сообщает издание New York Post. По его данным, внимание к прошлому Эрикссона привлекли два откровенных видео, опубликованных в 2025 и 2026 годах, которые вновь появились в сети.

56-летний чиновник выступал под псевдонимом Ганс: он не только снимался в фильмах для взрослых, но и продюсировал их. Этим он занимался с 2018-го по 2022 год, причем как минимум в одной созданной им ленте появился в качестве актера.

13 октября Эрикссона отстранили от исполнения обязанностей, а руководство муниципалитетом временно передали другому должностному лицу. Однако уже через неделю его восстановили в должности, хотя и со значительно меньшими полномочиями: он больше не отвечал за кадровые вопросы, финансы и бюджет.

В итоге 3 ноября стороны договорились о прекращении трудовых отношений. Согласно условиям соглашения, бывший руководитель получил выходное пособие в размере семи месячных зарплат.

Особую обеспокоенность вызвало стратегическое значение Йоккмокка. Муниципалитет расположен в шведской части Полярного круга, где сосредоточены объекты гидроэнергетической инфраструктуры и находится военная авиабаза страны.

"Сам по себе муниципалитет представляет значительный интерес для иностранных государств, прежде всего я имею в виду Россию. Наличие такого фактора уязвимости в муниципалитете, имеющем важное значение с точки зрения политики безопасности, – не лучшая ситуация. Муниципалитету придется устранить эту проблему", – сказал профессор Уппсальского университета Олле Лундин.

Сам Эрикссон заверил, что его работа в порноиндустрии не совпадала с периодами пребывания на государственных должностях. Он также утверждал, что не контролировал публикацию видео продюсерской компанией, в том числе и после того, как прекратил сотрудничество с индустрией.

"Учитывая, что речь идет о законной, хотя и табуированной деятельности, которая прекратилась более чем за два года до того, как я получил право занимать должность в муниципалитете, мне трудно понять, как это могло на что-то повлиять", – отметил он.

Ранее Эрикссон был депутатом шведского парламента – Риксдага. С октября 2012 года по март 2018-го он представлял округ Вестманланд от Социал-демократической партии.

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