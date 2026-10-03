Шредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФ

Бывший канцлер Германии и, по совместительству, хороший друг главы Кремля Владимира Путина Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета российской компании "Гиперглобус", управляющей сетью одноименных гипермаркетов. В компании заявили, что его назначение должно усилить экспертную поддержку и помочь в долгосрочном планировании работы на рынке РФ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу немецкого холдинга. Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в России.

Шредер планирует работать на российском рынке

В пресс-службе компании объяснили назначение Шредера стремлением усилить экспертную поддержку бизнеса и добавили, что его политический и управленческий опыт должен помочь компании вести диалог и находить решения для сложных вопросов.

Также представитель "Гиперглобуса" сообщил, что бывший канцлер Германии присоединится к совместному управлению компанией и её долгосрочному планированию на российском рынке.

В пресс-службе привели позицию и самого Герхарда Шредера, который выступил за сохранение экономических связей и инвестиций в России.

"Именно в кризисные времена эти связи особенно важны: они позволяют слушать друг друга и находить пути в будущее", — заявил он.

Что известно о компании

ООО "Гиперглобус" ранее было российской структурой немецкого Globus Holding. С 1 января 2025 года российский бизнес официально вывели из структуры холдинга, однако он сохранил связь с семьей Брух.

Согласно данным о структуре собственности, 99,6% "Гиперглобуса" контролирует немецкая Alfa Handels- und Marketing GmbH, а конечный контроль связывают с Томасом Брухом и его семейными структурами.

По состоянию на конец 2025 года в России работали 22 гипермаркета "Глобус" в восьми регионах.

Напомним, ранее Владимир Путин высказался по поводу диалога между РФ и Европой. Он заявил, что готов видеть в качестве переговорщика от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил какой-то гадости" в адрес России, к числу которых, по его мнению, относится бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Как сообщал OBOZ.UA, глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла предложение о назначении Шредера потенциальным спецпосланником Евросоюза для переговоров с Россией. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом". По словам чиновницы, Шредер может поддерживать интересы российского диктатора Владимира Путина.