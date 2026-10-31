Чтобы не зависеть от арабских партий: в Израиле рассматривают возможность прямых выборов премьер-министра

Израильская оппозиция рассматривает изменение законодательства, чтобы позволить избирателям напрямую выбирать премьер-министра отдельно от правительства. Сейчас в Израиле премьер-министра назначают с помощью парламентской процедуры: каждая избранная в Кнессет политсила рекомендует президенту кандидатуру, которую она поддерживает, после чего президент официально поручает конкретному лицу – обычно лидеру партии, набравшей наибольшее число мандатов или имеющей лучшие шансы сформировать большинство – сформировать правительство.

После выборов, состоявшихся во вторник, 27 октября, ни блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его оппоненты не получили большинства в Кнессете. Поэтому прямое голосование граждан могло бы стать выходом из политического тупика, пишет The Times of Israel.

Эту инициативу может выдвинуть так называемый блок анти-Нетаньяху. Это неформальное политическое объединение, общей целью которого является отстранение нынешнего главы правительства от должности.

Политики считают, что так можно будет сформировать правительство меньшинства, не полагаясь на поддержку арабских партий.

Отметим, что сам Нетаньяху выдвинул аналогичное предложение после неубедительных выборов в марте 2021 года, после того как его собственные усилия по созданию коалиции зашли в тупик.

Введение прямых выборов премьера потребует внесения изменений в закон и поддержки как минимум 61 члена Кнессета из 120.

Как писал OBOZ.UA, по результатам подсчета бюллетеней 27 октября пропрезидентский блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места в Кнессете, а блок его оппонента Гади Айзенкота – 48, тогда как для большинства нужен как минимум 61 мандат.