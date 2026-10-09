Сейм Латвии запретил местным депутатам ездить в Россию и Беларусь: что известно

В четверг, 8 октября, депутаты Сейма Латвии в срочном порядке приняли поправки к закону "Об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности". Ими устанавливается запрет для депутатов городских и краевых дум на поездки в Россию и Беларусь.

До сих пор такие ограничения уже распространялись на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Об этом сообщило издание Delfi

Что известно

Такой запрет уже действует в отношении нескольких категорий должностных лиц и работников, а также депутатов Сейма. Принятые поправки дополняют вторую часть статьи 2 закона новым пунктом. В нём указывается, что депутатам дум органов самоуправления также запрещено выезжать в Россию и Беларусь.

Поправки к закону инициировала группа депутатов, в частности председатель фракции Сейма "Новое единство" Эдмундс Юревицс. Издание отметило, что за изменения проголосовали все депутаты, принимавшие участие в голосовании, тогда как большинство депутатов, избранных в свое время от партии "Стабильность!", не участвовали в голосовании.

"Депутаты в аннотации указали, что должностным лицам органов местного самоуправления доступна подробная информация о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах, а также о других ресурсах, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления", — говорится в материале. Именно поэтому, по их мнению, необходимо распространить ограничения на поездки как на депутатов Сейма, так и на депутатов органов местного самоуправления, чтобы обеспечить единый подход ко всем выборным должностным лицам.

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