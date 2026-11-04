Сербский самолет с пророссийскими политиками развернули на пути в Москву: всплыли подробности

Самолет сербской авиакомпании Air Serbia, который направлялся из Белграда в Москву, вернули в аэропорт вылета после получения информации о необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров. На борту находились сербские политики, в том числе бывший вице-премьер Александр Вулин, министр без портфеля Ненад Попович и директор компании "Србиягаз" Душан Баятович.

Об этом сообщает Newsmax Balkans. В авиакомпании объяснили, что решение о возвращении приняли после получения соответствующей информации от служб аэропорта. Экипаж действовал согласно инструкциям компетентных органов и действующим правилам безопасности.

Что произошло с самолетом

По информации авиакомпании Air Serbia, после получения сообщения от соответствующих служб возникла необходимость провести дополнительную проверку безопасности одного из пассажиров.

В связи с этим было принято решение вернуть самолет в Белград, чтобы полностью выполнить все необходимые процедуры. В авиакомпании подчеркнули, что контроль пассажиров и багажа входит в компетенцию служб авиационной безопасности аэропорта.

Там также заверили, что экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами и высочайшими стандартами безопасности.

Кто находился на борту

Ранее отдельные сербские СМИ сообщили, что среди пассажиров рейса в Москву могли быть президент Социалистического движения Александр Вулин, министр без портфеля в техническом правительстве Сербии Ненад Попович и директор компании "Србијагаз" Душан Баятович.

Вулин подтвердил, что находился в самолете, и опроверг неофициальную информацию о том, что якобы не прошел необходимый контроль безопасности в аэропорту имени Николы Теслы.

Зачем сербские политики летели в Москву

После возвращения самолета в Берград Александр Вулин в телефонном разговоре с телеканалом Informer заявил, что отправился в Москву по служебным делам для переговоров о газовом соглашении для Сербии.

По его словам, во время полета он спал, а когда проснулся, ему сообщили, что самолет уже находится в Белграде. После дополнительной проверки вместе с другими пассажирами он ждал разрешения снова подняться на борт.

Душан Баятович, который также находился в самолете, рассказал телеканалу N1, что после незапланированного возвращения рейса в Белград провели тщательную проверку всех пассажиров и багажа.

Он объяснил, что его поездка в Россию связана с проблемами поставок газа и проведения платежей после ситуации вокруг Alta Bank. При этом Баятович отметил, что не знает причин поездок Вулина и Поповича.

Напомним, в октябре 2025 года президент Сербии Александар Вучич выразил разочарование из-за предложения России заключить лишь краткосрочное газовое соглашение до конца года. По его словам, Белград рассчитывал на трехлетний контракт с "Газпромом", о котором стороны договаривались несколько месяцев.

Как писал OBOZ.UA, Сербии может грозить сокращение или полное прекращение финансовой помощи Евросоюза объемом до 1,5 млрд евро. Среди причин такого решения – политический курс Белграда, в частности его нежелание согласовывать санкционную политику с ЕС в отношении России.