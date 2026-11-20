Сенат США заблокировал резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну в Иране

В четверг, 19 ноября, Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была обязать президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. Инициатива демократов не набрала необходимого количества голосов, несмотря на поддержку со стороны нескольких сенаторов-республиканцев.

Как сообщает The Hill, за принятие документа проголосовали 48 сенаторов, тогда как 51 выступил против. Подобные инициативы уже не впервые выносятся на голосование в Сенате в этом году, однако на этот раз демократы рассчитывали на успех после промежуточных выборов в ноябре, во время которых многие американцы поддержали их кандидатов, в частности из-за несогласия с продолжением войны против Ирана.

Как голосовали сенаторы

К большинству демократов присоединились трое республиканцев, которые и раньше поддерживали подобные инициативы. Речь идет о Сьюзен Коллинз от штата Мэн, Лизе Мурковски от Аляски и Рэнде Поле от Кентукки.

В то же время сенатор-демократ Джон Феттерман из Пенсильвании, известный своей поддержкой Израиля, стал единственным представителем своей партии, который проголосовал против резолюции.

Республиканец Том Тиллис из Северной Каролины, который в сентябре поддерживал аналогичный документ, на этот раз изменил позицию. Он объяснил, что резолюции отличаются друг от друга, а нынешняя инициатива фактически является лишь политическим заявлением Конгресса.

"Я поддерживал некоторые из них. Но вы же понимаете, что резолюции отличаются одна от другой. Эта не поступает президенту, поэтому является лишь заявлением Конгресса", – отметил Тиллис.

Сенатор добавил, что уже высказывал свою позицию по поводу войны и не видит необходимости голосовать за документ демократов, чтобы повторить ее.

Резолюция о военных полномочиях имела преимущественно политическое значение. Демократы стремились зафиксировать позицию республиканцев по вопросу продолжения боевых действий, понимая, что даже в случае прохождения документа через Конгресс президент Трамп вряд ли поддержал бы ограничение собственных полномочий.

Это стало первым голосованием по соответствующей резолюции в любой из палат Конгресса после ноябрьских промежуточных выборов.

В то же время еще в середине сентября Палата представителей США поддержала аналогичную инициативу демократа Сета Моултона. Тогда за ограничение военных действий Трампа против Ирана проголосовали 220 законодателей, против – 204. К демократам присоединились семеро республиканцев.

Расходы США на войну против Ирана выросли

Голосование в Сенате состоялось на фоне дальнейшего увеличения американских расходов на военную кампанию против Ирана. Если в октябре они превышали 47 млрд долларов, то по состоянию на 13 ноября стоимость боевых действий достигла 48,3 млрд долларов.

Обновленные данные обнародовал заместитель финансового контролера Пентагона по вопросам бюджета и ассигнований Артур Миллер. Об этом он сообщил сенатору Ричарду Блюменталю во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам в четверг.

Указанная сумма охватывает расходы на боеприпасы, замену военного оборудования и проведение операций. При этом в нее не включен полный объем ущерба, нанесенного американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Таким образом, фактическая стоимость военной кампании для Соединенных Штатов может быть еще выше.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости окончательно устранить угрозу со стороны Ирана. По его словам, Тегеран пытается восстановить свою ядерную программу, что представляет серьезную опасность для Израиля.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выдвинул Соединенным Штатам ультиматум, призвав Вашингтон согласиться на требования Тегерана или готовиться к военному ответу. Он подчеркнул, что иранское предложение предусматривает прекращение войны на всех фронтах, а на его рассмотрение американской стороне отводится два дня.