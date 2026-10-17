Румынские F-16 сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны – Минобороны

В Румынии вечером 17 октября были сбиты два российских БпЛА, которые пересекли границу страны над Черным морем. Для этого военные задействовали истребители F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны в X (Twitter). "Обезвреженные цели были ударными дронами типа "Герань" с реактивным двигателем", – уточнили позже в ведомстве.

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В 17:43 в субботу два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии поднялись в воздух с 86-й авиабазы "Борча" (округ Келераш на юге страны).

Это произошло после того, как румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила группу воздушных целей, маневрировавших примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный и двигавшихся в юго-западном направлении.

На уничтожение реактивных "Шахедов" ушло всего несколько минут:

в 17:59 первая цель вошла в воздушное пространство Румынии, а в 18:01 была сбита выстрелом из F-16;

в 18:01 в воздушном пространстве появилась вторая цель, ее сбил другой самолет F-16 в 18:05.

Оба БпЛА были уничтожены к востоку от Сулины над территориальными водами Румынии.

Сулина является городом в уе... Источник: Скриншот Google Maps Развернуть

Полный текст поста (на языке оригинала). Источник: Скриншот X (Twitter) @MApNRomania

Как писал OBOZ.UA, недавно в территориальных водах Румынии дрон впервые атаковал нефтяной танкер. Речь идет о судне YARA J под флагом Коморских островов, на котором в момент удара находились 17 членов экипажа из Сирии, Индии и Ирана. Гражданское торговое судно направлялось в Украину.