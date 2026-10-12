Блог | Рублевая ловушка, или Как Кремль превращает кредит Ирану в инструмент геополитического контроля

Зависимость Ирана от РФ, кстати, усиливается.

Уже 30% грузооборота Ирана идет через Каспий (инфраструктуру иранских портов на южном берегу Каспийского моря).

РФ поставляет Ирану продовольствие, технологии в сфере ракетостроения и, возможно, развединформацию.

Если говорить о российском кредите Ирану в размере 20 млрд дол (1 млрд по первому траншу), то он будет в рублях и покроет до 50% недостающих продаж нефти Ираном за год.

В 2025 году Иран поставил за рубеж нефти на 40 млрд дол., то есть кредит в 20 млрд дол компенсирует половину нефтяного экспорта.

Если такая схема заработает на постоянной основе, то Иран может минимизировать поставки своей нефти за рубеж, за счет возмещения потери части нефтяного дохода российскими кредитами.

Москва будет стараться подсадить Иран на кредитование в рублях, так как за счет такого кредита в других странах ничего не купишь, только российскую продукцию.

Иран зависим от импорта продовольствия, сам продает в мире лишь фисташки и еще ряд сухофруктов, но своего зерна не хватает.

То есть Иран будет наращивать кредитную задолженность в рублях и покупать за них российское зерно и технологии в сфере ракетостроения.

Россия сейчас не может транзитировать свое зерно через Азовское и Черное моря, поставки идут через Балтику, но там инфраструктура не резиновая.

Российские аграрии потеряли сейчас до 60% инфраструктурной мощности в морских портах.

Через Каспий раньше почти ничего не возили и тут такая история с кредитом.

Кстати, ставка по кредиту в рублях будет всего 6%.

То есть РФ намеренно подсаживает Иран на замещение внешними кредитами части утраченного экспорта: "мол, воюйте, нефть продавать не надо, купите за рубли все, что вам требуетя; рубли – в кредит".