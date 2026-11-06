Рубио планирует уйти с должности госсекретаря ради президентских выборов 2028 года – The Independent

Марко Рубио может уйти с поста госсекретаря США и советника Белого дома по национальной безопасности, чтобы подготовиться к президентским выборам 2028 года. В то же время в Белом доме и Госдепартаменте опровергли сообщения о возможной отставке госсекретаря.

О таких планах американского политика узнало британское издание The Independent от источников в Республиканской партии США и правительстве Великобритании. По информации журналистов, главным потенциальным соперником Рубио на внутрипартийных выборах может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Политические перспективы

Собеседники The Independent утверждают, что разговоры о возможном уходе Рубио начались еще до промежуточных выборов в Конгресс США, однако после поражения республиканцев они активизировались.

По итогам голосования демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса – Палатой представителей и Сенатом. Кроме того, они смогли победить в штатах, которые традиционно поддерживали республиканцев, в частности в Канзасе и Техасе.

Один из близких к Рубио собеседников издания считает, что госсекретарю стоит покинуть администрацию Трампа, поскольку пребывание на должности может помешать его президентским планам.

"Вполне логично, чтобы он ушел в отставку и покинул администрацию. Рубио сейчас является ведущим кандидатом на номинацию от Республиканской партии. Он точно опережает Венса", – заявило источник.

Источник также отметил, что Рубио будет сложно полноценно вести президентскую кампанию, оставаясь госсекретарем. Кроме того, его связь с нынешней администрацией может негативно повлиять на политические перспективы.

По данным издания, Рубио может стать одним из четырех-пяти членов правительства Трампа, которые покинут свои должности после неудачных для республиканцев выборов.

Один из представителей американской власти, знакомый с ситуацией, заявил, что Рубио нужно дистанцироваться от войны с Ираном и оставить политическую ответственность за нее Дональду Трампу.

Роль в Белом доме

Вице-президент Джей Ди Вэнс уже начал дистанцироваться от войны с Ираном после результатов промежуточных выборов. Он заявил, что именно этот конфликт стал одной из главных причин поражения республиканцев.

"Настоящая причина нашего поражения очевидна почти каждому. Причина – война. Сам президент сказал об этом прошлой ночью", – заявил Вэнс.

Он также подчеркнул, что любое честное обсуждение дальнейших действий администрации должно начинаться с оценки ситуации вокруг Ирана.

По информации The Independent, в Великобритании и среди республиканцев обратили внимание на то, что Рубио в последнее время играл менее заметную роль в вопросах Ирана, хотя именно он отвечает за внешнюю политику США.

В то же время госсекретарь произвел положительное впечатление на трех британских министров иностранных дел, с которыми работал: Дэвида Лэмми, Иветт Купер и нынешнего руководителя ведомства Эда Милибэнда. Купер, по данным издания, называла его чрезвычайно умным и отмечала, что с ним легко вести переговоры.

Возможные препятствия

Марко Рубио ранее представлял Флориду в Сенате США. Его переход в администрацию Трампа стал особенно заметным с учетом того, что во время президентской кампании около десяти лет назад политики были соперниками.

Тогда Трамп насмехался над Рубио, называя его "Маленьким Марко". Теперь же госсекретарь входит в ближайшее окружение президента.

В феврале 2025 года Трамп поручил Рубио временно исполнять обязанности руководителя Национального архива США и Агентства США по международному развитию. Через три месяца он также назначил его исполняющим обязанности советника по национальной безопасности.

Таким образом, Рубио одновременно занимает два ключевых поста – госсекретаря и советника по национальной безопасности. Ранее такую комбинацию должностей занимал Генри Киссинджер.

Однако по ряду важных внешнеполитических вопросов Рубио оставался в стороне. В частности, это касалось политики на Ближнем Востоке и попыток администрации Трампа добиться завершения российской войны против Украины. В этих вопросах президент отдавал предпочтение специальным посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

Еще одним возможным осложнением для будущей кампании Рубио может стать его участие в противоречивых решениях администрации в отношении Латинской Америки. Речь, в частности, идет о американских авиаударах по небольшим судам в Карибском море, которые, по утверждениям США, перевозили наркотики. Критики называли такие операции внесудебными казнями.

Также Рубио играл ведущую роль в отношениях Вашингтона с временной президентом Венесуэлы Делси Родригес после отстранения Николаса Мадуро в результате американской военной операции в январе.

Что говорит Рубио

Сам госсекретарь ранее старался избегать разговоров о президентских амбициях. В сентябре он заявил журналистам, что пока не планирует баллотироваться в Белый дом и на 100% сосредоточен на работе в администрации.

Рубио также давал понять, что откажется от участия в президентской гонке, если кандидатом от республиканцев станет Джей Ди Вэнс.

В то же время один из политиков, хорошо знакомый с политической средой Флориды, предположил, что Рубио может не спешить с отставкой. Причиной может стать желание дождаться возможного падения коммунистического правительства на Кубе.

Другой собеседник издания из администрации Трампа заявил, что пока не замечал признаков того, что госсекретарь хочет покинуть свой пост. По его словам, ситуация может измениться в зависимости от атмосферы в Белом доме после промежуточных выборов.

Еще один источник предположил, что после неудачного голосования Рубио, напротив, может остаться в администрации, чтобы продемонстрировать стабильность и выступать умеренным голосом, если Трамп остро отреагирует на политические неудачи.

Реакция администрации

В Белом доме информацию о возможной отставке Рубио встретили резкой критикой. Пресс-секретарь президента Дэвис Ингл в ответ на вопрос журналистов The Independent обвинил издание в распространении безосновательных теорий заговора.

Он заявил, что Трамп сформировал единую команду, сосредоточенную на реализации его политики America First, и она продолжит работать на благо американцев.

В Государственном департаменте также отвергли сообщения о возможных планах госсекретаря. Помощник госсекретаря Дилан Джонсон назвал материал издания фейковой новостью, основанной на вымышленных анонимных источниках.

В ведомстве также заявили, что планируют вернуться к этой публикации в ближайшие недели, чтобы отметить очередную ошибку журналистов.

Таким образом, официального подтверждения намерений Марко Рубио оставить должность на данный момент нет. Сам госсекретарь публично не объявлял об участии в президентских выборах 2028 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Серджио Гор может заменить Рубио на посту госсекретаря США.