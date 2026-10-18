Рубио подтвердил, что Украина сейчас не имеет доступа к Starshield

Украина не имеет доступа к американской оборонной системе спутниковой связи Starshield. Киев обращался с просьбой о предоставлении такого доступа, чтобы наносить удары по целям на территории РФ.

Вопрос о предоставлении такого доступа Украине "в настоящее время обсуждается". Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в комментарии изданию Magnо News.

Что сказал Рубио

По словам чиновника, Украина не имеет доступа к системе Starshield.

"Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Украинцы просили предоставить им такой доступ, чтобы наносить удары на большие расстояния вглубь России. На данный момент у них нет доступа к этой системе", – сказал Рубио.

Госсекретарь опроверг, что администрация президента США Дональда Трампа причастна к недавним ограничениям в работе Starlink в Украине, из-за которых был сорван ряд важных миссий Сил обороны.

"Я не знаю, какое у них (ограничений. – Ред.) объяснение, но это не имеет никакого отношения к Белому дому. Я видел сообщения об этом на днях. Это категорически ложная информация. Никто в Белом доме не приказывал кому-либо замедлять интернет или снижать скорость соединения, чтобы определенные беспилотники не могли им пользоваться. Но, насколько я понимаю, система снова работает. По крайней мере, именно об этом я читал и слышал два дня назад", – подчеркнул Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 октября в Украине возникли проблемы со Starlink во время движения, ограничения коснулись "военного пакета". Из-за ограничения скорости был сорван ряд миссий Сил обороны.

После скандала, возникшего из-за ограничений, Трамп открестился от их введения для Украины. Также президент США уверял, что и Илон Маск не имеет к этому отношения.

В то же время некоторые западные СМИ со ссылкой на источники утверждали, что именно владелец SpaceX предложил Трампу ограничить скорость Starlink в Украине — и президенту США предложение понравилось.