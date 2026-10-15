Расстрел американского военного не будут показывать в прямом эфире: Трамп передумал

Расстрел бывшего американского военного психиатра Нидаля Малика Хасана, приговоренного к смертной казни за убийство 13 человек на военной базе Форт-Гуд в 2009 году, не будет транслироваться в прямом эфире. Президент США Дональд Трамп отменил предыдущее решение Пентагона, который планировал сделать казнь доступной для публичного просмотра.

Об этом Трамп заявил 15 октября в своей социальной сети, пишет Reuters. Он подтвердил, что Хасан будет казнен, как и планировалось, путем расстрела, но без прямой трансляции, а ближайшие родственники погибших смогут присутствовать на казни.

Трамп объяснил, почему отменил трансляцию

Президент США Дональд Трамп напомнил, что бывший майор армии США Хасан убил 13 человек, в том числе беременную военнослужащую, кроме того, он нанес тяжелые ранения еще 32 людям.

"Я думаю, что трансляция казни для широкой публики могла бы стать сильным сдерживающим фактором, чтобы мир увидел, как Америка обращается с террористами и подонки типа Хасана. Но многие очень хорошие и доброжелательные люди предпочли бы не наблюдать за его смертью – ни через трансляцию, ни с помощью каких-либо других визуальных средств, – написал Трамп.

"Он умрет, как и запланировано, через расстрел, но это событие не будет транслироваться", – добавил президент.

По словам Трампа, ближайшие родственники жертв смогут лично присутствовать при казни, если захотят.

"Они заслуживают увидеть правосудие!" – заявил он.

Американского военного Нидал... Источник: Департамент шерифа округа Белл Развернуть

Пентагон ранее планировал прямую трансляцию казни

Ранее министр обороны США Пит Хегсет объявил, что казнь Хасана будет транслироваться в прямом эфире. Он объяснял это необходимостью показать общественности последствия таких преступлений.

"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было доступно для общественности. Потому что люди должны понимать, что за такими действиями следуют серьезные последствия", – говорил Хегсет.

Решение Пентагона вызвало значительный общественный резонанс и критику как со стороны демократов, так и республиканцев. В частности, против трансляции выступал вице-президент США Джей Ди Венс, который заявлял, что сам не будет ее смотреть.

Хасана казнят путем расстрела

В октябре Трамп распорядился привести смертный приговор Хасану в исполнение. Хегсет предложил провести казнь через расстрел, и президент одобрил этот способ.

Казнь назначена на 3 декабря 2026 года на военной базе Форт-Гуд в Техасе. Это станет первой казнью американского военнослужащего через расстрел с 1945 года.

За что осудили Нидаля Хасана

Нидаль Малик Хасан был военным психиатром армии США. 5 ноября 2009 года он открыл огонь на военной базе Форт-Гуд, убив 13 человек и ранив еще 32.

Бывший майор армии США и вое... Источник: wikipedia Развернуть

Во время нападения Хасан восклицал "Аллаху акбар", что в переводе с арабского означает "Бог велик".

Стрельба произошла за несколько недель до того, как военного должны были отправить в Афганистан. Во время задержания полицейские ранили Хасана, в результате чего он был парализован ниже пояса и оказался в инвалидном кресле.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2013 года военный суд США признал Хасана виновным по 45 пунктам обвинения в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство и приговорил его к смертной казни. В октябре 2026 года Трамп распорядился привести смертный приговор Хасану в исполнение. Казнь планировали транслировать в прямом эфире.