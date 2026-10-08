"Разъяренная и взволнованная": появились данные о состоянии приговоренной к смертной казни женщины в США, выжившей после двух смертельных инъекций

Американка Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за жесткое убийство в 1995 году, очнулась в больнице после неудачного исполнения приговора. Адвокаты заявляют о "уникальном случае" в юридической практике США и требуют смягчения наказания.

Также правозащитники утверждают, что женщина пришла в сознание и чувствует себя "взволнованной". Об этом сообщает Reuters.

Неожиданное пробуждение и состояние здоровья

Пайк, находившаяся, по мнению врачей и защиты, в состоянии смерти мозга после двух инъекций пентобарбитала, неожиданно пришла в себя в больнице Нэшвилла. По словам адвоката Рэндалла Спиви, женщина пришла в сознание, начала говорить и осознает, что государство пыталось ее казнить. В данный момент она "испытывает сильный гнев и когнитивную спутанность".

Также адвокаты утверждают, что состояние Пайк остается тяжелым. Она прикована к постели, страдает от пневмонии, не может самостоятельно есть и испытывает проблемы с верхними конечностями. По словам адвоката, на ее руках и предплечьях зафиксирован сильный отек, а подвижность пока не восстановилась.

Пайк в 1996 году. Источник: WBIR-TV/AP

Что произошло во время исполнения приговора

Процедура казни в исправительном учреждении строгого режима Ривербенд длилась более двух часов. Из-за физиологических особенностей Пайк и проблем с венами исполнители применили не менее семи игл, одна из которых при извлечении оказалась согнута на 90 градусов. Введение препарата вызвало тяжелейшие травмы, но не привело к летальному исходу. В критическом состоянии Пайк была экстренно госпитализирована.

Юридическая борьба и сохранение улик

Адвокаты Пайк добились судебного решения, содействующего максимальной прозрачности расследования. Судья Канцлерского суда округа Дэвидсон обязала власти Теннесси сохранить все вещественные доказательства: шприцы, катетеры и приспособления для фиксации, а также упаковку от лекарств, номера партий и остаточные следы препаратов.

Защита подчеркивает, что Пайк стала первым в истории США человеком, выжившим после попытки казни, что квалифицируется как нарушение конституционного запрета на жестокие и необычные наказания. Защитники требуют от губернатора штата Билла Ли заменить смертный приговор на пожизненное заключение.

Криста Пайк пришла в себя по... Источник: Коллаж OBOZ.UA Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. На момент преступления ей было 18 лет.

Напомним, египетскую телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни. Вместе с ней к самому суровому наказанию в виде повешения были приговорены еще 11 человек, признанных причастными к крупной наркосети.