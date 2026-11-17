Разблокирование Ормузского пролива и соглашение с Ираном – единственный верный путь выхода США из кризиса

Результаты выборов в Конгресс и Сенат США скоро будут серьезно влиять на американскую внутреннюю и внешнюю политику, однако целый ряд актуальных вопросов стоит перед народными избранниками США уже сейчас. Одним из главных вопросов внешнеполитической повестки остается урегулирование иранского вопроса или хотя бы разблокирование Ормузского пролива. По этому поводу лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что его партия уже нашла некоторое количество республиканцев, которые также планируют положить конец войне в Иране, лишив Белый дом политических ресурсов и вынудив его быстрее заключить соглашение. В частности, он подчеркнул: "Мы собираемся закончить войну. У нас уже есть некоторые республиканцы, которые присоединились к нам в прекращении войны, и отцы-основатели нашего государства предусмотрели контроль над бюджетом как один из способов сдержать президента, который ведет войну без согласия американского народа".

США получили от Ирана новые предложения по мирному урегулированию конфликта

Кроме того, американская пресса, в частности Reuters, сообщает о том, что почти сразу после обнародования результатов выборов Иран через Катар направил в Вашингтон новое предложение о соглашении с США. Подтверждением этого может служить телефонный разговор президента США Дональда Трампа с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который состоялся спустя некоторое время после выборов. Кроме того, американские СМИ намекают, что Белый дом внимательно рассматривает предложения о соглашении с Ираном, однако позиция Тегерана по этому поводу подкрепляется также публичными угрозами. Так, 9 ноября Иран через своего министра иностранных дел Аббаса Арагчи в очередной раз предупредил США, что продолжение военных действий станет "адом". Конечно, риторика об "аде" несколько преувеличена из популистских соображений, но может служить предупреждающим сигналом, призванным привлечь внимание западной общественности к намерениям Белого дома возобновить удары по Ирану, которые неизбежно встретят асимметричный ответ Тегерана.

Финансово-экономические проблемы заставляют КСИР быть готовым к соглашению с США

При этом нужно помнить о существовании такой иранской военно-политической организации, как КСИР (Корпус стражей исламской революции), значительно усилившей свое влияние после войны с Израилем и США. Поэтому главным существенным фактором, который может склонить руководство КСИР к подписанию компромиссного соглашения с США, является финансовый фактор. Стоит отметить, что КСИР, фактически представляющий собой военно-политический блок различных иранских властных группировок, контролирует отдельные секторы экономики Ирана (банковскую сферу, добывающую промышленность и т. д.) и сейчас несет значительные финансовые потери из-за кризиса, вызванного войной и обстрелами иранской инфраструктуры. Поэтому руководство КСИР, которое может лишиться средств для финансирования своих операций, будет вынуждено выбирать между соглашением с США и риском дальнейшей утраты ресурсов, необходимых для поддержания собственной системы, в частности в отношениях с другими группировками КСИР внутри страны.

Продолжение войны или блокады для США – неэффективная стратегия, ведущая к материальным и репутационным потерям

В любом случае решение о продолжении войны с Ираном зависит от Белого дома, поэтому сейчас можно констатировать, что у США есть три основных пути действий в данной ситуации. Первый вариант – это кардинальное и окончательное решение иранской проблемы, которое невозможно без масштабной наземной военной операции с привлечением союзников. Ресурсов для этого почти нет, особой поддержки тоже нет, а потери личного состава и техники могут быть масштабными и резонансными. В условиях смены власти в Израиле после выборов даже израильская поддержка может оказаться недостаточной. Кроме того, военный министр Питер Гегсет находится под угрозой импичмента именно из-за неудачной операции против Ирана, а после 3 января 2027 года, когда обновленный Конгресс начнет работу, смена военного руководства США будет почти гарантирована, что значительно снизит вероятность возобновления войны против Ирана. Второй путь – продолжение блокады Ирана и Ормузского пролива, стратегия, которую сейчас выбрала действующая администрация Дональда Трампа. Этот метод мог бы быть эффективным, если бы не китайская и российская поддержка Ирана, на что Белый дом фактически закрывает глаза. Поэтому блокада также требует значительных средств и ресурсов, а новый состав Конгресса может ее заблокировать, на что намекал сенатор Чак Шумер.

Разблокировка Ормузского пролива и соглашение с Ираном – единственный эффективный путь выхода США из регионального кризиса

Таким образом, наиболее логичным вариантом сейчас можно считать достижение мирного соглашения с Ираном, поскольку по состоянию на конец 2026 года стало очевидно, что военная операция США в Иране не достигла поставленных целей. Таким образом, продолжать увеличивать военные, экономические и репутационные потери выглядит максимально нецелесообразным вариантом, поскольку сейчас еще можно в стиле Трампа заявить о "победе" над Ираном и закрепить это соглашением, благодаря которому Иран также объявит победу для собственной аудитории.

Несмотря на опасения некоторых экспертов, можно констатировать, что разблокировка Ормузского пролива восстановит логистические маршруты там довольно быстро. По данным The Wall Street Journal, даже сейчас через заминированный и формально заблокированный пролив, под обстрелами, проходит объем нефти, который стал даже несколько больше, чем в довоенный период. Поэтому главная проблема заключается не в предложении нефти, а в стоимости ее транспортировки, на которую влияют рекордные страховые ставки из-за рисков безопасности при проходе по заминированному маршруту. Если этот фактор будет нивелирован, ставки страхования и другие сопутствующие расходы быстро снизятся, что мгновенно повлияет на мировые цены на нефть.