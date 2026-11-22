Российский корвет "Меркурий" взорвался и сгорел в порту Бенгази – СМИ

22 ноября российский военный корабль "Меркурий" вспыхнул после взрыва в Бенгази в Ливии. Судно, вероятнее всего, полностью уничтожено.

Корвет сопровождал конвой судов, которые используются для перевозки оружия на экспорт. Об этом сообщило издание Naval News.

Что произошло

Российский военный корабль, предварительно идентифицированный как корвет проекта 20380 класса "Стерегущий" "Меркурий", находился в порту несколько дней, когда произошел взрыв.

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