Российские военные самолеты заметили у Южной Кореи, Японии и Тайваня: что происходит

Во вторник, 17 ноября, российские военные самолеты зафиксировали вблизи Южной Кореи, Японии и Тайваня. В ответ на их появление Сеул и Токио подняли в воздух истребители, а японские власти заявили о нарушении своего воздушного пространства и выразили протест Москве.

Об этом сообщают Reuters и южнокорейское информационное агентство Yonhap. По данным военных ведомств трех стран, самолеты РФ совершили полеты вблизи их территорий, однако только Япония выразила протест из-за нарушения своего суверенного воздушного пространства.

Российские самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, утром 17 ноября несколько российских военных самолетов ненадолго вошли в корейскую зону идентификации противовоздушной обороны (KADIZ).

Южнокорейские военные обнаружили воздушные суда еще до их приближения к этой зоне и заранее подняли истребители для реагирования на возможные угрозы.

Позже российские самолеты покинули KADIZ, не нарушив суверенного воздушного пространства Южной Кореи.

Стоит отметить, что зона идентификации ПВО не является территориальным воздушным пространством государства. Ее используют для распознавания иностранных самолетов и предотвращения случайных столкновений.

В то же время Россия и Китай не признают юрисдикцию Южной Кореи над KADIZ, ссылаясь на отсутствие соответствующих оснований в международном праве.

Подобный инцидент произошел примерно три месяца назад, когда российские военные самолеты вошли в эту зону над Восточным морем, а затем покинули ее. Тогда южнокорейские военные также поднимали истребители.

Кроме того, в июне около десяти китайских и российских боевых самолетов вошли в зону идентификации ПВО над восточными и южными водами Южной Кореи. Вероятно, они участвовали в совместных учениях, после чего Сеул выразил обеим странам протест по дипломатическим каналам.

Япония заявила о нарушении воздушного пространства

В тот же день Япония сообщила о вторжении двух предположительно российских военных самолетов в свое воздушное пространство вблизи острова Окиносима в префектуре Фукуока.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул, что такие действия являются серьезным нарушением суверенитета страны.

"Нарушение воздушного пространства Японии российскими самолетами является серьезным посягательством на суверенитет Японии", – заявил чиновник.

Он добавил, что угроза безопасности, созданная этими полетами, абсолютно неприемлема. Токио выразил Москве решительный протест и призвал не допускать повторения подобных инцидентов.

В ответ Силы самообороны Японии подняли истребители, которые приняли необходимые меры реагирования, в частности передали предупреждения российским экипажам.

По информации японского оборонного ведомства, самолеты позднее пролетели через Цусимский пролив, проследовали между островом Йонагуни и Тайванем и направились к Тихому океану.

Остров Йонагуни расположен примерно в 100 километрах к востоку от Тайваня.

В Министерстве обороны Японии напомнили, что последнее подтвержденное нарушение воздушного пространства страны российскими самолетами произошло в сентябре 2024 года вблизи острова Ребун у Хоккайдо.

Российские военные самолеты также зафиксировали у Тайваня

Министерство обороны Тайваня сообщило, что 17 ноября обнаружило два российских военных самолета у восточного побережья острова. После пролета к востоку от Тайваня воздушные суда покинули зону идентификации ПВО к югу от уезда Тайдун.

Тайваньские военные отслеживали весь маршрут самолетов с помощью объединенных средств разведки, наблюдения и рекогносцировки. В ведомстве отметили, что приняли соответствующие меры реагирования, однако подробностей не раскрыли.

Опубликованная Министерством обороны Японии карта свидетельствует, что российские самолеты двигались на юг вдоль восточного побережья Тайваня. Это дает основания предполагать, что речь идет о тех же воздушных судах, которые ранее обнаружили японские военные.

Тип российских самолетов пока не уточняется.

Сообщения об этих полетах появились накануне прибытия российского диктатора Владимира Путина в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Россия и Китай поддерживают тесные дипломатические и военные связи.

Стоит отметить, что в 2023 году Тайвань уже фиксировал у своего восточного побережья два российских военных корабля. Тогда для наблюдения за ними военное командование острова задействовало собственные самолеты и корабли.

Напомним, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Воздушное судно находилось примерно в 30 километрах от польского города Леба, однако не нарушило воздушного пространства страны.

Как писал OBOZ.UA, в Финляндии сообщили о вероятном нарушении воздушного пространства российским самолетом. Воздушное судно РФ зафиксировали в районе Финского залива, о чем сообщило Министерство обороны страны.