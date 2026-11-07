Блог | Российские власти снова грубо поступили с КНР

На прошлой неделе чемезовский Минпромторг направил в Минфин рф список продукции для введения акциза на импортную сталь, что указывает на неизбежность введения этого налога. При этом 75-85% стали рф импортирует из Китая.

Одновременно Евразийская экономическая комиссия в очередной раз, теперь уже до 13 февраля 2027 года, продлила антидемпинговую пошлину в отношении грузовых шин, происходящих из Китая, на время проведения повторного расследования.

Очевидно, россияне стали очень часто использовать Евразийский экономический союз для проведения агрессивной торговой политики по отношению к КНР.

Интересно, когда же у официального Пекина лопнет терпение и путинской команде укажут на ее настоящее место на мировом рынке?