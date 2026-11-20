Российская ракета упала неподалеку от военного полигона в Польше, где тренируются тысячи военных НАТО – The Telegraph

В пятницу, 20 ноября, в Польше зафиксировали падение российского боеприпаса вблизи границы с Украиной. Инцидент произошел неподалеку от места, где британские и другие европейские военные участвуют в учениях по подготовке к возможной миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщает The Telegraph. Польские чиновники заявили, что объект упал в поле и загорелся во время российской ракетной атаки на Украину.

Что известно о падении объекта

Незадолго до инцидента они отслеживали крылатую ракету Х-101, которая двигалась в направлении Польши. После этого польские власти объявили предупреждение об угрозе воздушной атаки для жителей двух регионов вблизи украинской границы – Люблинского и Подкарпатского воеводств. Людей призвали найти безопасное место.

Камера видеонаблюдения в фермерском хозяйстве неподалеку от села Хмелек в Билгорайском повете, примерно в 29 милях (46 км) от Украины, вероятно, зафиксировала падение объекта и взрыв.

Польская армия начала расследование. Также после сообщений о падении неизвестного объекта работу аэропорта временно приостановили.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о ситуации с безопасностью в Билгорайском повете после нарушения польского воздушного пространства. Сейчас воздушной угрозы нет.

Учения военных союзников Украины

Инцидент произошел на фоне военных учений в городе Нова-Демба, расположенном в Подкарпатском воеводстве. Там находятся британские и другие европейские военные, которые отрабатывают сценарии возможной миссии в Украине после окончания войны.

Учения являются частью инициативы "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing), которую возглавляют Франция и Великобритания. В маневрах участвуют тысячи военнослужащих, а сами тренировки начались 9 ноября и должны продлиться две недели.

По словам аналитика GlobSec Максима Безносюка, время падения объекта вызывает беспокойство. Он не исключил, что Россия может пытаться проверить польскую противовоздушную оборону и реакцию НАТО, а также сигнализировать европейским странам о последствиях поддержки Украины.

Военный вертолет пролетает н... Источник: Reuters/Kacper Pempel. Развернуть

Массированная атака России по Украине

Падение объекта в Польше произошло на фоне масштабных российских ударов по Украине. В частности, в Киеве атаковали мостовые переправы через Днепр, среди них Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. В результате ударов движение на отдельных участках ограничили, что повлияло на транспортное сообщение между берегами столицы.

Минобороны России заявило об ударах по оборонным объектам, энергетической и транспортной инфраструктуре в ряде украинских регионов, в частности в Киеве и Одессе.

Как сообщил командующий украинскими Силами беспилотных систем, за последние 50 дней Украина с помощью дронов атаковала 41 российский нефтеперерабатывающий завод и объект производства вооружений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированной воздушной атаки на Украину в Польшу залетели две крылатые ракеты и один реактивный дрон войск РФ. Одна из ракет взорвалась в 45 км от границы – возле населенного пункта Хмелек, момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения.