Россия нашла "нацистов" в странах Балтии: Генпрокуратура РФ заявила о необходимости защищать "национальные интересы" в Литве, Латвии и Эстонии. Видео

Россия официально обвинила "прибалтийских националистов" в пособничестве военным преступлениям нацистской Германии во время Второй мировой войны. По версии Генеральной прокуратуры РФ, в этом виновен ряд латвийских, литовских и эстонских организаций.

Соответствующее сообщение пресс-служба Генпрокуратуры распространила 5 октября. "Судом установлен факт, имеющий юридическое значение", – заявили в Кремле.

Спикер ведомства добавила, что это "важно для сохранения исторической памяти и пресечения фальсификаций истории" (чем, собственно, Россия и занимается), а также для "защиты национальных интересов" РФ.

Отметим, что решение вынес Тверской районный суд Москвы. Пособниками нацистов после изучения архивных документов он назвал организации "Омакайтсе", "Айзсарги", "Литовский фронт активистов", "Перконкрустс", "Союз литовских националистов" и 13 отдельных деятелей. Тем самым суд удовлетворил требования прокуратуры.

Что предшествовало

В августе тот же самый Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию "пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа".

Кроме того, РФ обвиняет страны Балтии в якобы нарушении прав русскоязычных жителей и готовит иск в Международный суд ООН.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что определение "гибридные" для атак страны-агрессора РФ не соответствует действительности. Европейские политики должны перестать использовать этот термин и называть вещи своими именами, то есть говорить о "террористических атаках" и "диверсиях". Более того, системность таких действий Кремля фактически означает "своеобразную войну", сказал Цахкна.

– По данным Bloomberg, НАТО разрабатывает стратегию оперативного отражения возможной атаки России на восточный фланг Североатлантического альянса. План предусматривает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями, в частности дронами, системами с минимальным участием людей и искусственным интеллектом.