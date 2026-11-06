Россия вербует украинских беженцев для диверсий в Европе – разведка

Российские спецслужбы пытаются привлекать украинских беженцев к диверсиям на территории европейских стран, используя их уязвимое социальное и финансовое положение. По данным украинской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Европе зафиксировали около 200 диверсий, связанных с Россией, а среди уже установленных исполнителей есть граждане Украины. Москва использует таких людей как расходный ресурс, не гарантируя им ни прикрытия, ни помощи после выполнения заданий.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины. В ведомстве подчеркивают, что вербовка украинцев является частью системной российской гибридной кампании, направленной на запугивание европейского населения, подрыв поддержки Украины и создание негативного образа украинских беженцев.

Пожар возле оборонного предприятия в Румынии: среди подозреваемых украинец

Одним из примеров деятельности российских агентурных сетей стал пожар, вспыхнувший в сентябре этого года возле оборонного предприятия "Carfil SA" в румынском городе Брашов.

Как сообщает украинская разведка, недавно румынские спецслужбы установили, что за поджогом стояла сеть агентов, которой руководили российские спецслужбы. Среди подозреваемых – один гражданин Украины и двое граждан Беларуси. Их задержали на территории Европейского Союза, где они готовили аналогичные преступления.

В Службе внешней разведки отмечают, что этот случай не единичный. Россия использует граждан разных стран, в частности украинцев, для проведения диверсионных операций, пытаясь привлекать людей, которые из-за жизненных обстоятельств могут согласиться на сомнительные предложения.

Среди миллионов украинцев, нашедших убежище в Европе, Москва пытается находить наиболее уязвимых людей и превращать их в исполнителей преступных заданий. Кремль рассчитывает на общественный резонанс от каждого такого случая.

В Европе зафиксировали около 200 диверсий, связанных с Россией

По данным Службы внешней разведки, с 2022 года в европейских странах зафиксировали около 200 диверсий, которые связывают с Россией. Больше всего таких случаев приходится на Польшу – 21% от общего количества.

Сейчас установлено более 170 исполнителей диверсий, среди которых есть и граждане Украины. По информации украинской разведки, следы этих операций ведут в Россию, хотя Москва традиционно отрицает свою причастность к созданию агентурных сетей для проведения гибридных операций на территории Европейского Союза.

Основные задачи российских спецслужб – запугивание европейцев и ослабление военной помощи Украине. Именно поэтому особое внимание они уделяют Польше, через которую проходит основной поток военной помощи для Украины.

В поле зрения российских агентурных сетей оказываются польские железнодорожные линии, склады, логистические узлы и оборонные предприятия. Эти объекты фигурируют в большинстве известных дел о диверсиях.

Зачем Россия привлекает к диверсиям именно украинцев

Использование украинских граждан в диверсионных операциях имеет для Москвы несколько целей.

Во-первых, Кремль стремится сформировать негативный образ украинских беженцев в странах Европы, создавая впечатление, что они представляют угрозу безопасности государств, предоставивших им убежище.

Во-вторых, такие операции могут способствовать распространению антиукраинских настроений и усилению общественной напряженности в европейских странах.

Отдельная цель – запутывание следов. Привлечение гражданина Украины позволяет российским спецслужбам создавать видимость, что исполнитель не связан с Россией. Наличие украинского паспорта может использоваться как своего рода "правдоподобное алиби" для сокрытия настоящих организаторов диверсии.

Таким образом, Москва пытается одновременно наносить ущерб инфраструктуре европейских государств, дискредитировать украинцев и ослаблять поддержку Украины.

Кого российские спецслужбы пытаются завербовать

По информации Службы внешней разведки, особое внимание российские вербовщики уделяют украинцам, находящимся в уязвимом положении. Среди потенциальных целей – малообеспеченные люди, выходцы с временно оккупированных территорий, лица, связанные с криминальной средой, а также подростки, ищущие возможности быстро заработать.

Чаще всего контакты устанавливают через социальные сети и мессенджеры, в частности тематические группы и чаты для поиска работы.

Сначала потенциальным исполнителям предлагают простые задания. Это, например, фотографирование определенных объектов или расклеивание наклеек. После установления контакта и выполнения первых поручений задания постепенно усложняются и становятся опаснее.

В дальнейшем кураторы могут требовать от завербованных людей следить за определенными объектами, повреждать имущество, совершать поджоги или даже организовывать взрывы. Исполнителей обязывают записывать результаты своих действий на видео и отправлять материалы куратору в качестве подтверждения выполненного задания.

В некоторых случаях люди даже не осознают, что работают на российские спецслужбы. Им могут не сообщать настоящих заказчиков и конечную цель поручений. Кроме того, исполнители нередко остаются без обещанного вознаграждения.

После выполнения преступного задания человек оказывается в особенно уязвимом положении: факт его участия в диверсии может стать инструментом шантажа и дальнейшего принуждения к сотрудничеству. В разведке отмечают, что Россия использует таких исполнителей как "торпеды" – людей, которым не гарантируют защиту или помощь после проведения операции.

Фактически завербованные лица остаются один на один с последствиями собственных действий: рискуют быть задержанными правоохранительными органами и получить длительные сроки заключения.

Почему диверсии выгодны России даже после задержания исполнителей

Даже когда европейские спецслужбы раскрывают агентурные сети, а непосредственных исполнителей задерживают, такие операции все равно могут обеспечивать России желаемый эффект.

После каждого инцидента правоохранительные и контрразведывательные органы вынуждены тратить дополнительные ресурсы на расследование, усиливать охрану важных объектов, проверять инфраструктуру и вводить дополнительные меры безопасности.

В Службе внешней разведки объясняют, что для Москвы это выгодное соотношение затрат и результата. По оценке ведомства, привлечение одного диверсанта может стоить несколько сотен или тысяч долларов, тогда как последствия операции способны привести к значительному материальному ущербу и усилить напряженность в европейских обществах.

Итак, даже неудачная операция может соответствовать более широким целям российской гибридной кампании.

Как украинская разведка противодействует вербовке

Служба внешней разведки Украины сообщает, что активно сотрудничает с европейскими партнерами для противодействия российским диверсионным сетям.

В частности, украинское ведомство постоянно обменивается информацией с европейскими коллегами, участвует в установлении методов и способов работы российских спецслужб, помогает выявлять каналы вербовки и объекты, которые могут стать целями диверсий.

Особое внимание разведка уделяет предупреждению украинцев, находящихся за границей, о рисках контактов с представителями российских спецслужб.

Как не стать жертвой вербовки

В Службе внешней разведки призывают украинцев внимательно относиться к новым контактам, особенно если незнакомцы пытаются получить личную информацию или предлагают сомнительные способы заработка.

Среди основных признаков потенциально опасного контакта в ведомстве называют:

предложения "легкого" заработка за выполнение несложных поручений;

обещания быстро решить неотложные финансовые проблемы;

попытки получить личную информацию о человеке и его обстоятельствах;

требования сохранять конфиденциальность общения и не рассказывать о контакте другим.

Одним из характерных маркеров взаимодействия с представителями вражеских спецслужб является именно требование держать такие отношения в тайне.

Если человек столкнулся с подозрительными предложениями или попытками вербовки, действенный способ избежать дальнейшего вовлечения в преступную деятельность – обратиться за правовой помощью в правоохранительные органы страны пребывания или дипломатическое представительство Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше задержали группу лиц, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. Участники группы незаконно поставляли в Россию значительные объемы компонентов военного назначения. Их могли использовать для производства боеприпасов и систем вооружения.