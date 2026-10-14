Россия рассматривает сценарии войны с Европой до 2045 года: разведка раскрыла подробности

Российский диктатор Владимир Путин и представители его окружения регулярно отрицают намерения России напасть на Европу – и параллельно угрожают ядерным оружием. Все это является частью системной кампании РФ по запугиванию европейских стран с целью подорвать поддержку Украины.

Впрочем, по данным Службы внешней разведки, Москва рассматривает возможность вооруженного противостояния с Европой как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с Северной Европой, под угрозой также страны Балтии –и не только.

В СВР предупреждают о планах РФ по вооруженному противостоянию с Европой

Российский диктатор Владимир Путин недавно на заседании клуба "Валдай" в очередной раз заявил, что Россия якобы не собирается нападать на Европу – и тут же пригрозил применением "всех имеющихся вооружений", включая ядерное, в случае "удара по России".

"Такая риторика – часть системной кампании запугивания европейских правительств и обществ. Ее цель – сдержать военную поддержку Украины, ослабить готовность Европы укреплять собственную обороноспособность и сформировать страх перед прямой конфронтацией", – отметили в СВР.

В то же время, предупреждают в разведке, публичные заявления Кремля никак не соотносятся с его реальными планами.

"Сегодня главная цель России на европейском направлении – подорвать поддержку Украины, сохраняя для себя минимально возможный уровень риска. Для этого у Москвы есть гораздо более эффективный инструментарий, чем прямое вторжение. Речь идет о гибридной войне: диверсии, кибератаки, операции влияния, дезинформация, "случайные визиты" дронов и шпионаж. По данным СЗРУ, в Европе находятся почти четыреста сотрудников российских спецслужб. Их деятельность позволяет Москве системно проверять границы допустимого, пытаясь действовать ниже порога, который может вызвать коллективный ответ НАТО", – предупреждают в СЗР.

От идеи прямого военного противостояния с Европой Москва также не отказалась. Кремль рассматривает целый ряд сценариев военных конфликтов до 2045 года.

Сразу шесть из них связаны с Северной Европой. Активно прорабатываются также сценарии, касающиеся Польши и стран Балтии.

"Путинский режим априори нуждается во внешнем враге для оправдания собственной политики, мобилизации общества и сохранения контроля над ним. Сегодня цель России – подрыв европейского единства и дискредитация его архитектуры безопасности. Один из возможных инструментов – контролируемый региональный кризис на восточном фланге НАТО. По российским оценкам, страны Балтии являются одним из самых уязвимых звеньев европейской безопасности. Сценарий может предусматривать создание ситуации, в которой Альянс будет вынужден принимать решения в условиях неопределенности и ограниченного времени. Цель – не победить НАТО в военном смысле, а продемонстрировать его якобы неспособность оперативно реагировать и коллективно защищать своих членов", – говорят в СЗР.

В внешней разведке отметили, что было бы ошибкой считать, что Кремль строит свои планы, не обращая внимания на настроения россиян. А они, по данным ECFR, считают наиболее "недружественными странами" Великобританию, Францию, Германию, Польшу, Финляндию и страны Балтии

61% опрошенных считает, что настало время для переговоров, но 59% – что в случае их провала следует усилить агрессивные действия.

"Таким образом, российская угроза для Европы давно вышла за пределы возможного прямого нападения Москвы. Россия готовится к долгосрочному противостоянию, в котором украинское и европейское направления взаимосвязаны. Поэтому Европа должна воспринимать Украину не как периферию собственной безопасности, а как ее незаменимый передовой рубеж, принципом которого является неделимость безопасности Украины и Европы. Укрепление собственной обороноспособности, снижение энергетической зависимости, последовательное экономическое давление на Россию, а главное – поддержка Украины – это не отдельные политические решения, а элементы одной большой стратегии сдерживания общего врага", – резюмировали в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA, известный журналист и публицист Виталий Портников объяснил, какой опасный "сигнал" подал Путин на Валдайском форуме. Он сигнализировал об изменении подхода России к применению ядерного оружия.

Портников уверен, что Путин фактически признал возможность применения ядерного арсенала, тогда как ранее российская риторика основывалась на тезисе о невозможности победы в ядерной войне.