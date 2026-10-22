Блог | Россия подавляет – Америка договаривается. Урок истории 1863 года

1 января 1863 года – президент США Линкольн провозглашает освобождение порабощенных людей на территориях, охваченных прокламацией.

22 января 1863 года – начинается польское Январское восстание против Российской империи за независимость Польши. Франция, Великобритания и Австрия выступили с дипломатическими требованиями к России – о недопустимости силового подавления восстания. Эти же государства обратились к США, чтобы американцы поддержали европейские державы в польском вопросе и "надавили" на Россию.

11 мая 1863 года – американский государственный секретарь Уильям Сьюард отказывается присоединиться к дипломатическому выступлению Франции, Великобритании и Австрии по польскому вопросу. А Александра II (императора России) хвалил как освободителя людей.

Вашингтон вместо этого начинает развивать экономические отношения с Москвой. Правительство США предлагает России крупный бизнес-проект. Американцы планировали соединить Сан-Франциско с Лондоном и Парижем телеграфной линией, которая проходила бы через Северную Америку, Аляску, Берингов пролив, Сибирь и европейскую часть Российской империи.

Условия были достаточно выгодными для американской стороны:

- право на бесплатную прокладку телеграфной линии.

- право на бесплатное использование строительных материалов.

- исключительная привилегия сроком на 33 года после завершения строительства.

- право на отчисления в размере 40% за транзитные телеграммы, передававшиеся по российским линиям.

17 июня 1863 года – Кассий Клей (дипломат, посланник США в России) в одном письме сообщил Сьюарду о двух событиях: удовлетворении российских властей американской позицией по Польше и предоставлении концессии на телеграф. Клей сознательно рассматривал американскую дипломатическую позицию как моральную поддержку российского правительства в борьбе за сохранение империи.

Сложилась выразительная ситуация: Российская империя подавляла польское восстание, европейские державы пытались оказывать на нее давление, а США воздерживались от такого давления и одновременно договаривались с российским правительством о масштабном коммерческом проекте.

Для польского национального движения главной проблемой стало отсутствие реальной международной помощи. В польской публицистике 1863 года критиковали противоречие между американскими декларациями свободы и поддержкой территориальной целостности Российской империи. Польская пресса даже предполагала существование тайного военного союза США и России. Среди европейских журналистов и политических обозревателей циркулировали предположения о гораздо более тесном американо-российском военном сотрудничестве, чем признавали официально. В английской прессе писали о неприятном впечатлении, которое это производило на людей, считающих, что республиканцы должны выступать против угнетения. Отмечалось также, что некоторые американцы в стремлении достичь своих политических целей начинают забывать собственные принципы.

"Московский флаг охладил сердца американцев к Польше" – формулировка эмигрантского Центрального Польского комитета (в США).

Осенью 1864 года польское восстание было подавлено российскими войсками. Погибли десятки тысяч поляков.

Конгресс США 1 июля 1864 года принял специальный закон о содействии телеграфной связи между Восточным и Западным континентами.

Но уже в начале строительства возник спор из-за денег между Россией и США. Сначала договорились, а затем Россия начала требовать большую долю доходов.

А 27 июля 1866 года завершилась успешная прокладка нового трансатлантического телеграфного кабеля. Благодаря проекту Сайруса Филда (Cyrus W. Field, американский предприниматель, финансист) удалось установить надежную телеграфную связь между Европой и Северной Америкой по дну Атлантического океана. 25 марта 1867 года руководство Western Union официально сообщило Сьюарду о решении прекратить работы по прокладке телеграфа по российской территории. В письме компания объясняла, что новые трансатлантические кабели оказались эффективными и сравнительно дешевыми в эксплуатации, а ожидаемый объем международного телеграфного обмена не оправдывал одновременного существования двух крупных маршрутов. К моменту прекращения проекта Western Union потратила около 3 миллионов долларов.

Карта проекта об имеющихся т... Источник: facebook.com Развернуть

P.S. На изображении – историческая карта проекта. На ней показаны существующие телеграфные магистрали и участки, которые планировали построить.