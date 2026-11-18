Россия поставляет Мали боевые вертолеты и самолеты: в Defense Express раскрыли подробности

Мали для нужд своей армии закупила у Российской Федерации четыре транспортных вертолета Ми-8, два ударных Ми-24 и один транспортный самолет Ил-76. Сумму сделки государство не раскрывает, но, судя по его оборонным бюджетам, россияне отдали борта буквально за копейки.

На это обратил внимание эксперт Defense Express и военнослужащий Иван Киричевский. В своей статье он отметил, что Мали смогла приобрести авиатехнику за собственные деньги.

В то же время весь оборонный бюджет Мали на 2026 год составляет (в эквиваленте) ориентировочно 0,9 миллиарда долларов.

Численность ее вооруженных сил – 21 тысяча военнослужащих плюс еще 20 тысяч "штыков" в парамилитарных формированиях.

"Можно говорить о довольно масштабной для этой страны поставке авиатехники, поскольку до этого момента в распоряжении военно-воздушных сил Мали были только два Ми-24 и пять Ми-8", – рассказал автор материала Defense Express.

Он напомнил, что в 2022 году Мали приобрела у РФ два штурмовика Су-25, но оба этих самолета были потеряны в течение года боевых действий. Кроме того, в течение 2022–2023 годов государство-агрессор поставило малийцам 11 учебно-боевых L-39C. Эти борта теоретически можно использовать как легкие штурмовики.

Стоит упомянуть, что в Мали размещен один из крупнейших контингентов "Африканского корпуса" Минобороны РФ численностью около 1300 человек.

"Поэтому на этом фоне вполне логичным может выглядеть вариант, при котором РФ поставила бы упомянутую выше партию из нескольких "лишних" Ми-8, Ми-24 и Ил-76 по минимальной стоимости", – подвел итог эксперт.

Ми-8. Источник: Википедия

Ми-24. Источник: Википедия

Ил-76. Источник: Википедия

Как ранее писал OBOZ.UA, в африканской стране Мали за период с 2024 по 2026 год было убито как минимум 300 россиян-наемников. Речь идет о российских военных структурах ЧВК "Вагнер" и "Африканский корпус". Россияне находятся в Мали с 2021 года.