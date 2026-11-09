Россия превращает африканский радиоэфир в инструмент вербовки: в ГУР раскрыли подробности

Россия выстраивает в Африке масштабную сеть медиавлияния, используя радиостанции, цифровые платформы, местных журналистов и блогеров для распространения кремлевской пропаганды. С помощью антизападных и антиукраинских нарративов Москва пытается создать благоприятную среду для вербовки африканцев в свою армию, обещая им работу и высокие заработки, а в итоге отправляя на войну против Украины.

Об этом сообщаетГлавное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным украинской разведки, информационная экспансия Кремля на континенте охватывает не только привычные "русские дома" и структуры "Россотрудничества", но и редакционные центры, местные радиостанции и цифровые сети.

Кремль выстраивает медиасеть на африканском континенте

Государственное информационное агентство РФ "Sputnik" развивает сеть присутствия на африканском континенте. Его редакционные центры работают в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) и Дар-эс-Саламе (Танзания). Через местных журналистов и партнерские радиостанции Москва планирует распространять контент на нескольких языках, охватывая аудиторию почти в 300 миллионов человек.

Титульная инфографика ГУР МО Украины. Источник: Главное управление разведки

К сети вещания привлекают радиокомпании в Эфиопии, Ботсване, Малави, Уганде, Нигерии, Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере, Гвинее и Камеруне.

Пропаганда как первый этап вербовки. Источник: Главное управление разведки

Содержание этой информационной экспансии не ограничивается новостями. Москва продвигает нарративы о борьбе с неоколониализмом, противостоянии странам Запада и якобы защите суверенитета африканских государств. Так Кремль пытается закрепить образ партнера, предлагающего альтернативу западному миру, одновременно скрывая собственную империалистическую и колониальную политику.

Визуальная схема этапов кремлевского влияния. Источник: Главное управление разведки

GlobUs привлекает местных журналистов и блогеров к распространению российских нарративов

Еще одним инструментом информационного вмешательства стала цифровая платформа GlobUs. Отчет французской государственной службы VIGINUM разоблачает деятельность этой российской сети влияния, связанной с бывшими структурами Евгения Пригожина. Ее возглавляют российские политтехнологи Юлия Берг и Андрей Громов, которые организовывали информационные кампании, в частности в Камеруне и Республике Конго.

Сравнительная статистика рос... Источник: Главное управление разведки Развернуть

GlobUs привлекает местных журналистов, блогеров и политических деятелей к распространению антиукраинских и антизападных материалов. У сети есть три Telegram-канала с совокупной аудиторией более 75 тысяч подписчиков. Созданный ранее Громовым фонд "Возрождение" распространял российские нарративы о войне против Украины, организовывал поездки иностранцев на временно оккупированные территории и поддерживал производство пропагандистских фильмов о Донбассе.

С помощью местных СМИ, блогеров и цифровых сетей Кремль пытается влиять на общественные настроения, дискредитировать Украину и оправдывать собственную агрессию.

Под прикрытием гражданской работы африканцев отправляют на фронт

Информационное влияние – лишь часть российского присутствия на континенте. Параллельно Москва расширяет вербовку африканцев в собственную армию, пытаясь компенсировать колоссальные потери в войне против Украины.

Количество граждан Африки, п... Источник: Главное управление разведки Развернуть

По данным украинской разведки, по состоянию на октябрь 2026 года установлены персональные данные как минимум 5451 гражданина 43 африканских государств, подписавших контракты с вооруженными силами РФ. Среди них – как минимум 335 граждан Ганы.

В отдельных странах Африки масштабы российского вербования значительно возросли. Только за первые девять месяцев 2026 года Россия привлекла 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Для сравнения: за весь 2025 год соответствующие показатели составляли 30 и 65 человек. Такая динамика свидетельствует о целенаправленном расширении рекрутинговых сетей в странах, население которых особенно уязвимо перед обещаниями быстрого заработка.

Для привлечения людей используют предложения высокооплачиваемой гражданской работы, крупных подъемных выплат, российского гражданства и социального обеспечения. Мужчин заманивают вакансиями водителей, охранников, строителей и работников логистики. Часто об истинной цели поездки они узнают уже после прибытия в Россию. Вместо обещанной работы их ждут военные контракты, написанные на непонятном для многих русском языке, а затем – отправка на передовую в Украине.

Схемы вербовки. Источник: Главное управление разведки

ООН задокументировала обман и принуждение при вербовке иностранцев

Масштаб этой практики подтверждает Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине. По результатам расследования, опубликованного 26 октября 2026 года, комиссия установила убедительные доказательства вербовки путем обмана и принуждения граждан 29 стран мира в ряды российских вооруженных сил.

Данные Независимой междунаро... Источник: Главное управление разведки Развернуть

Государство-агрессор координировало деятельность посредников, которые заманивали мужчин фиктивными предложениями работы, организовывали их переезд, а после прибытия добивались подписания военных контрактов. Во многих случаях у рекрутов забирали паспорта и телефоны, а отказ подписывать контракт сопровождался угрозами или реальным насилием.

Факты издевательств над наемниками. Источник: Главное управление разведки

Как Россия использует иностранцев в самых опасных штурмах

Завербованные иностранцы, не владеющие русским языком, часто не имеют надлежащей военной подготовки и не понимают условий подписанных контрактов, оказываются в штурмовых подразделениях на самых опасных участках фронта.

Комиссия ООН задокументировала случаи, когда иностранных рекрутов отправляли на передовую вопреки письменным гарантиям, что они не будут участвовать в боевых действиях. В одной из таких групп численностью 30 человек 17 погибли, пятеро пропали без вести, еще один вернулся после ранения. Исследователи также зафиксировали избиения, угрозы убийством и использование беспилотников для препятствования отступлению наемников.

Иллюстрация маршрута вербовки. Источник: Главное управление разведки

Цена российской вербовки все отчетливее прослеживается и в статистике плена. По данным украинской разведки, в украинском плену уже находятся десятки граждан 18 африканских государств, и их число растет.

Вербовка не обеспечивает иностранцам даже базовых гарантий. Посредники пропадают со связи, родственники не могут получить информацию о близких, а обещанные выплаты и компенсации становятся недостижимыми. Мужчин, которых заманили обещаниями лучшей жизни, российское командование использует как расходный материал для штурмовых подразделений.

Так выглядит истинная цена российского присутствия в Африке: сначала Кремль пытается завоевать доверие людей информационными манипуляциями, затем использует их уязвимость для вербовки и, в конце концов, отправляет на смерть.

Под лозунгами антиколониализма и равноправного сотрудничества Москва воспроизводит старую имперскую практику: вмешивается в информационное пространство других государств, манипулирует их гражданами и использует человеческие жизни для продолжения преступной войны против Украины.

Москва воспроизводит старую... Источник: Главное управление разведки Развернуть

Напомним, посольство России в Гане опровергло вербовку граждан африканских стран в российскую армию, назвав такие обвинения ложными. В то же время эти заявления противоречат выводам международной комиссии ООН, которая установила, что Россия обманом вербовала иностранцев как минимум из 29 стран.

Как писал OBOZ.UA, за девять месяцев 2026 года в российскую армию привлекли 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Всего украинская сторона идентифицировала почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны, подписавших контракты с армией РФ.