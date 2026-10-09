Россия обучает Китай применению реактивных дронов, которые наносят удары по Украине: что известно

Москва делится с Пекином боевым опытом, приобретённым в ходе войны против Украины, в частности обучает китайских военных применению реактивных беспилотников и координации их действий с наземными подразделениями. Эти наработки могут повлиять на подходы Китая к ведению боевых действий в случае конфликта вокруг Тайваня.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph. По его данным, в ходе военных учений "Центр-2026" в Челябинской области РФ отрабатывали использование беспилотных систем и их взаимодействие с наземными подразделениями. В маневрах приняли участие более 47 тысяч военнослужащих из восьми стран.

Как сообщали китайские государственные СМИ, рои дронов передавали наземным войскам информацию о целях, в то время как беспилотники, ударные вертолеты и роботизированные наземные машины совместно атаковали условные оборонительные позиции.

Какие беспилотники задействовали в учениях

В Министерстве обороны России заявили, что в ходе учений было задействовано более 500 беспилотников и более 50 роботизированных систем. Среди них были реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5" — модернизированные версии иранских Shahed, которые российская армия применяет для нанесения ударов по Украине.

Эти беспилотники могут развивать скорость свыше 480 км/ч, что затрудняет их перехват по сравнению с Shahed с винтовыми двигателями. Россия использует такие дроны для атак на Украину с 2022 года. В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сбивают лишь около 55% таких аппаратов.

Какой боевой опыт Россия передает Китаю

Москва обучает китайских военных сочетать использование современных беспилотников с системами противодействия им во время наземных операций. Этот опыт может повлиять на тактику Китая в случае конфликта вокруг Тайваня.

Алессандро Ардуино, ассоциированный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), отметил, что Россия накапливает ценный опыт современной войны и стремится делиться им с партнерами. Речь идет, в частности, о применении беспилотников, дистанционном ведении боевых действий, штурмах окопов и боях под землей.

По словам эксперта, нынешние маневры также свидетельствуют об углублении взаимодействия между Народно-освободительной армией Китая и сухопутными войсками России. В то же время предыдущие учения под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят обе страны, проводились по значительно более жесткому сценарию.

Как опыт войны в Украине может повлиять на планы Китая

The Telegraph отмечает, что опыт войны в Украине может помочь Пекину понять, как с помощью больших групп беспилотников перегрузить противовоздушную оборону противника. Подобный подход предусматривает американская концепция "адского ландшафта" (hellscape). Её суть — насытить Тайваньский пролив дронами, беспилотными катерами и подводными аппаратами, чтобы замедлить возможное китайское вторжение и дать США и их союзникам время на ответ.

Ардуино подчеркнул, что один из главных уроков войны — необходимость сочетать массовое применение вооружения с высокой точностью поражения. По его словам, современным армиям требуется большое количество относительно дешёвых высокоточных средств поражения.

Как изменился баланс сил между Москвой и Пекином

Военное сотрудничество отражает более широкие изменения в отношениях между двумя странами. Китай стал крупнейшим торговым партнером России и одним из ключевых покупателей её нефти. В то же время западные чиновники утверждают, что китайские компоненты используются во многих беспилотниках, с помощью которых российские войска атакуют Украину.

По словам Ардуино, теперь роль "старшего брата" в двусторонних отношениях перешла к Пекину. Это разительно отличается от ситуации в 1960-х годах, когда Советский Союз помогал Китаю строить Народно-освободительную армию по образцу Красной армии.

Сейчас Россия может предложить Китаю другой ресурс — опыт быстрого совершенствования вооружений непосредственно в ходе боевых действий. Война в Украине существенно ускорила разработку и внедрение новых военных технологий.

По данным издания, только за первые восемь месяцев этого года Украина ввела в эксплуатацию более 1500 новых образцов вооружения и военной техники. Девять из десяти из них были украинского производства. Россия также продолжает активно разрабатывать новые военные технологии.

Ардуино пояснил, что на Западе разработка новой системы вооружения может длиться от трёх до 15 лет, тогда как в Украине этот процесс занимает всего 60–90 дней. Китай может быстро перенять у России опыт адаптации вооружения к условиям современной войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайские военные проходят подготовку на российских полигонах как минимум с 2024 года. Они тренируются вблизи Волгограда вместе с подразделениями 8-й общевойсковой армии РФ, которые воюют на востоке Украины.

В ходе учений китайские военнослужащие отрабатывают ведение боя в городской застройке, траншеях и лесистой местности, штурм укрепленных позиций, сооружение минных заграждений и оказание медицинской помощи под обстрелом.

Сотрудничество охватывает также военные технологии. По информации The Economist, Москва помогает Пекину развивать системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, две страны совместно работают над системой раннего предупреждения о ракетном нападении.