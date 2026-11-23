Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в декабре – западная разведка

Россия может уже в декабре вывести на орбиту спутник, оснащенный ядерной боеголовкой. Западные разведывательные службы предполагают, что аппарат под названием "Спутник-С" уже полностью собран и готов к запуску.

В случае ядерного взрыва в космосе под угрозой могут оказаться тысячи спутников, а последствия ощутят как гражданские, так и военные системы. Об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung (SZ), пишет Tagesschau.

Когда Россия может запустить спутник с ядерным оружием

По данным журналистского расследования, западные разведывательные службы и военные, в частности представители Вооруженных сил Германии и Федеральной разведывательной службы (BND), предполагают, что Москва планирует запустить спутник с ядерным взрывчатым веществом уже в этом году.

Соответствующей информацией недавно обменялись несколько государств НАТО. По сообщениям, спутник, который, вероятно, получил название "Спутник-С", уже несколько лет хранится полностью собранным в районе Большой Москвы.

В начале ноября разведка распространила предупреждение, согласно которому аппарат могут вывести в космос в течение следующих 60 дней. Он якобы готов к развертыванию в кратчайшие сроки.

По данным Космического командования Вооруженных сил Германии, запуск "Спутника-С" может состояться уже в декабре.

Как в России отреагировали на обвинения

Министерство обороны Германии не ответило на конкретные вопросы о возможных планах Москвы, сославшись на обязательство сохранять конфиденциальность внутренних консультаций.

В то же время ведомство категорически отвергло "все необоснованные утверждения о космической деятельности Российской Федерации". Там назвали их частью пропагандистской кампании и заявили, что российские меры по исследованию и использованию космоса соответствуют международным обязательствам и служат исключительно мирным целям.

Почему запуск спутника может нарушить международные договоренности

Еще в октябре прошлого года Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) опубликовало доклад о космической обстановке. В нем отмечалось, что Россия разрабатывает спутник, предназначенный для переноса ядерного оружия.

По оценке американской разведки, такой шаг нарушил бы Договор о космосе 1967 года. Он запрещает размещение на околоземной орбите объектов, несущих ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения.

Американские военные считают, что после вывода такого спутника на орбиту эффективных способов противодействия будет очень мало. Предотвратить применение этого оружия, вероятно, будет невозможно.

Какими могут быть последствия ядерного взрыва в космосе

Эксперты предупреждают о серьезных последствиях возможной детонации ядерной боеголовки на орбите. По словам главы Космического командования США Стивена Уайтинга, около трети всех спутников на низкой околоземной орбите могут выйти из строя уже в течение первых часов или дней после взрыва.

В следующие месяцы постепенно перестанут работать и спутники, которые сначала не получили повреждений.

Помимо непосредственного воздействия взрыва, опасность будет представлять облако обломков, которое может повредить другие космические аппараты. Еще одним фактором риска станет мощный электромагнитный импульс.

В последние недели немецкие военные эксперты, в частности министр обороны Борис Писториус, проинформировали представителей правительства страны о проекте "Спутник-С".

В Германии предупредили об угрозах для электроснабжения, связи и навигации

Генерал-майор Армин Фляйшманн из Командования кибербезопасности и информационно-космической инфраструктуры (CIR) заявил, что последствия детонации ядерного устройства в космосе для жизни в Германии будут огромными.

По его словам, страна может столкнуться с отключениями электроэнергии и серьезными ограничениями связи и навигации.

Фляйшманн также отметил, что создание систем защиты от такого рода угроз было бы очень дорогим. Вместо этого он предложил разрабатывать средства противодействия космическим целям – оборонительные возможности для нейтрализации вражеских спутников, в частности тех, которые могут нести ядерное оружие.

Почему спутники важны для гражданской жизни и армии

Спутники играют важную роль в работе современных обществ. Масштабный сбой может повлиять на GPS-навигацию, банковские системы, электросети и мобильную связь.

Серьезные последствия возможны и для военной сферы. Часть систем вооружения может стать практически неработоспособной, а разведка и связь между военными подразделениями и союзниками будут существенно затруднены.

По оценкам западных источников в сфере безопасности, применение ядерного оружия в космосе может дать России краткосрочное военное преимущество в случае войны.

В материале также упоминается исторический пример ядерного испытания США в космосе. Взрыв вызвал яркую вспышку в небе, а электромагнитный импульс привел к отключению уличного освещения на Гавайях, повреждению телекоммуникационных систем и другого технического оборудования. Кроме того, было уничтожено несколько спутников, среди которых первый британский и первый американский гражданский спутник.

С учетом десятков тысяч спутников, работающих сегодня на орбите, последствия подобного взрыва могут быть значительно серьезнее.

Испытывала ли Россия ядерное оружие в космосе

Западные наблюдатели, в частности американские разведывательные службы, в последние годы обратили внимание на российский спутник "Космос-2553". Его запустили в феврале 2022 года – незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По официальной версии Москвы, аппарат предназначен для научных исследований радиации в космосе. Однако западные разведывательные службы относятся к этому объяснению со значительным скептицизмом.

Источники в немецких службах безопасности сообщили WDR, NDR и SZ, что, по имеющимся данным, "Космос-2553" мог быть испытательным аппаратом для изучения последствий применения ядерного оружия в космосе.

Спутник, вероятно, выполнял роль так называемого манекена, с помощью которого проверяли влияние радиации на космические аппараты и определяли, когда они получают серьезные повреждения. Западные разведчики также подозревают, что Россия могла использовать его для испытания летных и маневровых возможностей в условиях высокого уровня радиации.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на январь 2026 года Россия увеличила количество ядерных боезарядов, развернутых на носителях, до 1796 единиц. Это стало максимальным показателем с 2017 года. Только за прошлый год российские силы увеличили количество развернутых боеголовок на 78 единиц.